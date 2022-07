PD Foggia: Picierno oggi inaugura il Circolo cittadino intitolato a Sassoli

Foggia, 18 luglio 2022 – Sarà la vicepresidente del Parlamento europeo Pina Picierno ad inaugurare il Circolo del Partito Democratico di Foggia intitolato al compianto David Sassoli, presidente dell’Assemblea di Strasburgo e figura di primo piano della comunità del PD e del socialismo europeo.

L’inaugurazione si svolgerà oggi, lunedì 18 luglio, alle ore 20,00, presso lo stesso Circolo, in via Matteotti 32 a Foggia, e vi parteciperanno il vicepresidente della Regione Puglia Raffaele Piemontese, la segretaria provinciale del PD foggiano Lia Azzarone e il segretario cittadino Davide Emanuele.

“Sarà un onore ospitare la vicepresidente Picierno, costantemente vicina al Partito Democratico foggiano, e commemorare insieme la figura politica di David Sassoli – commenta il segretario cittadino foggiano Davide Emanuele – La scelta di intitolare a lui il nuovo Circolo è figlia della nostra piena condivisione degli ideali europeisti, che hanno guidato la sua attività politica e istituzionale a Strasburgo, e dell’attenzione ai deboli e agli emarginati, sui quali ha spesso richiamato l’attenzione della Commissione europea e dei governi nazionali.

La fase politica, ad ogni livello di rappresentanza istituzionale, è particolarmente delicata ed è proprio in questi frangenti che le idee e i valori di politici come David Sassoli possono ispirare e orientare chi ha come obiettivo primario il bene comune, i diritti civili e sociali, la pacifica convivenza comunitaria”.