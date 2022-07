Quote Scudetto 2023: confronto sul vincente Serie A del campionato

Chiamatela per nome, chiamatela Joya. L’euforia dei tifosi romanisti dopo la notizia dell’arrivo di Dybala ha di certo scatenato le fantasie più recondite che sotto ar Cupolone mancano da troppo tempo: questa Roma è da scudetto con l’argentino in rosa? Alcuni bookmakers sono corsi ai ripari abbassando di qualche punto la quota scudetto della Roma, altri restano convinti delle poche chance dei giallorossi. Ma cosa dicono i siti analizzati relativamente alle quote vincente Serie A della Roma?

Quote vincente Serie A 2023 aggiornate oggi

Detto della Roma, con la parte giallorossa della città che sogna di vedere l’argentino trascinare la Maggica verso lo scudetto, è il momento di capire quali sono le quote offerte dai bookmakers per tutte le altre principali pretedenti al titolo. Qui in basso abbiamo messo a confronto le quote vincente scudetto 2023 proposte da Snai, Sisal e Planetwin365 su ben nove delle venti partecipanti alla prossima Serie A.

Quote vincente Serie A 2023

*Quote soggette a variazione. Si consiglia di controllare sui siti dei bookmaker analizzati eventuali cambiamenti

(nota stampa).