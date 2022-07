Rotice: “Si ricomincia a vivere e Manfredonia diventa una Fenice”

MANFREDONIA (FOGGIA), 18/07/2022 – “Manfredonia mette i trampoli e guarda dall’alto della sua bellezza l’immensa folla che omaggia i suoi colori… I colori di un carnevale estivo che si fondono con il dipinto pastello del cielo e del mare. Uno sfondo invidiabile, una cartolina che riempie i visi di sorrisi. E poi sorrisi ed ancora sorrisi, gli occhi si fanno espressivi e la gioia dei bambini diventa coinvolgente e così tra gang dei Forbicioni e musica la prima serata del carnevale estivo è un successo. Tutta la città sembra incredula: si ricomincia a vivere e Manfredonia diventa una Fenice, si ricompone dalle sue ceneri e splende di una luce che sa di tradizioni.

Le farrate, la banda, i costumi, la fabbrica del carnevale, i carri allegorici ed un palco che racconta di un’amministrazione presente, con consiglieri, assessori e Sindaco, che trasportato da quei sorrisi balla e coinvolge. Applausi e consapevolezza da parte di tutti: LA CITTÀ È FINALMENTE VIVA! Il Sindaco Gianni Rotice è in mezzo alla gente e non si risparmia nel suo ruolo di Primo Cittadino, le parole diventano urla di fierezza ed un invito alla gente a riprendersi la città. Sì perché la città attende tutti noi, la dobbiamo cullare e proteggere. Iniettiamo da ora in poi, dosi di energia positiva ed il Carnevale estivo è un ottimo inizio per riprenderci ciò che è nostro.

Le parole dei protagonisti esprimono i colori del rituale, le tradizioni sposano ciò che i nostri nonni ci hanno tramandato, quelle tradizioni che sono arte e cultura, che hanno insegnato noi a crescere nella solarità di un luogo che offre il mare. Ed allora giù forte la musica, che fa ballare e vibrare ed ancora spettacoli con luci e fuochi e poi si gira per vivere la nostra città per il Centro ed in Piazza del Popolo, il LUC si trasforma in una fabbrica di cartapesta e riceve la città, e la tradizione continua con la sagra del pane e pomodoro ed olive Garganiche ed a concludere una città illuminata da maschere e luminarie grazie ad Io sono partita iva – Manfredonia .

Manfredonia è nuovamente amata, la città si abbraccia ed il nostro primo cittadino, è supportato dalla sua amministrazione, dalla regione in veste del consigliere regionale Giandiego Gatta e dalla presenza del presidente dei Carnevali di Puglia Maurizio Verdolino dalla maschera di Putignano Farinella, e non può mancare Ze’ Peppe ed i Forbicioni, che portano a concludere una serata immensa.

MA AVVISIAMO NON È FINITA QUI.

Si siamo al principio di un percorso che durerà diversi giorni fino al 10 agosto e l’estate di Manfredonia è servita, come mai si potesse pensare. L’amministrazione ringrazia tutta la città, che ha reso possibile questo piccolo miracolo e coloro che disponibili, si sono adoperati con zelo in modo infaticabile. Noi siamo con voi e lavoreremo per voi e per il futuro di Manfredonia e non ci fermeremo, non ci faremo abbattere dalle difficoltà e da chi vorrebbe un epilogo fallimentare di questa nuova visione di città, fatta di solidarietà e vicinanza ai nostri concittadini.

Siamo parte di voi e con umiltà e testa bassa lavoreremo per migliorare ciò che ci circonda. Saremo la vostra voce ascoltando le vostre istanze e porteremo a compimento l’intero percorso e se ci aiuterete sarà una strada meno tortuosa.Grazie Manfredonia per l’emozione che ci hai regalato … non ti deluderemo”.