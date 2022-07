Ti mangio il cuore, Elodie nella clip e nuove foto del film girato sul Gargano

MANFREDONIA (FOGGIA), 18/07/2022 – (ciak) Dopo Trolls World Tour e Il fantastico mondo di Lunaria, da tempo aspettiamo il suo esordio come attrice protagonista. A un anno dal primo annuncio il momento si avvicina, per Elodie e per noi, di vederla in Ti mangio il cuore di Pippo Mezzapesa al fianco di Francesco Patanè. Del quale è appena stata rilasciata una breve ma intensa clip.

Atteso nei cinema per il 22 settembre, distribuito da 01 Distribution, il film è liberamente tratto dall’omonimo libro di Carlo Bonini e Giuliano Foschini edito da Giangiacomo Feltrinelli Editore, e si presenta come un gangster movie sui genersi, ma insieme come “una grande, tragica storia d’amore”.

Magnetica e carismatica, nella clip, la vediamo risolvere lo scontro scatenatosi durante un’asta molto particolare, nella quale vediamo tra i protagonisti anche Michele Placido. Solo uno dei componenti del cast, completato da Tommaso Ragno, Brenno Placido, Francesco Di Leva, Lidia Vitale, Giovanni Trombetta, Letizia Pia Cartolaro, Giovanni Anzaldo, Gianni Lillo.

La sceneggiatura è firmata da Antonella W. Gaeta, Pippo Mezzapesa e Davide Serino, la fotografia è di Michele D’Attanasio, il montaggio di Vincenzo Soprano, le musiche di Teho Teardo, la scenografia di Daniele Frabetti, i costumi di Ursula Patzak. (ciak)