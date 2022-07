Trinitapoli, Santuario Mariano di Loreto: presentato recital su Maria

Trinitapoli (Bat), 18 luglio 2022 – Sul bellissimo Sagrato del Santuario Mariano Beata Vergine di Loreto è andato in scena lo spettacolo teatrale dal titolo Maria, una storia d’Amore, un Recital concentrato su Maria la Vergine e lo sposo Giuseppe. Sembra una cosa ovvia in una coppia, ma forse ci suona come una cosa strana pensando alla madre di Dio e al suo sposo.Eppure era davvero così.

La regia di questo lavoro tetrale è di Antonella di Biase insieme ai tanti giovani della parrocchia Beata Vergine di Loreto.Tecnici di scena Stefano Monterisi, don Nicola Grosso, Michele Villani ed Anna Grazia di Biase ed Enza Labianca.

Da citare i due protagonisti Maria rappresentata da Mariapia Mininni e Giuseppe impersonato da Sebastiano Di Fidio.<<Grande impegno dei nostri ragazzi – ci dice Mons. Giuseppe Pavone parrocco della B.V.M. di Loreto-giorni e giorni di prove con un risultato esaltante, bravi ragazzi tra attori e tecnici di tutto l’aparato che c’è dietro ad un Recital >>.

A cura di Michele Mininni