FOGGIA – A causa dell’ondata di caldo che sta interessando il territorio stanno aumentando le chiamate al 118 e gli accessi ai Pronto Soccorso dei Presidi Ospedalieri aziendali.

Come comportarsi?

Al momento la situazione è sotto controllo.

Per evitare, tuttavia, momenti di sovraffollamento nei Pronto Soccorso e per consentire una corretta gestione del sistema dell’emergenza urgenza, la ASL Foggia invita le persone a seguire in modo responsabile le buone norme per proteggersi dal caldo e le indicazioni mediche.

Fonte: garganotv

È opportuno contattare il 118 e rivolgersi ai Pronto Soccorso solo per situazioni ad elevata criticità.

Per i casi meno gravi le persone possono rivolgersi ai medici di medicina generale, alla continuità assistenziale e alla guardia medica turistica. In Capitanata sono attive 12 sedi di guardia medica turistica di cui 5 operative H24 e 7 H12 (come indicato nella mappa e nella tabella seguenti).

ASL Foggia Sedi Guardie Mediche Turistiche N. Comune Indirizzo Telefono Orari 1. Capoiale Piazzale ex Guardia di Finanza In via di attivazione Tutti i giorni H12 2. Lido del Sole Via delle Dalie, 14 0884.968639 Tutti i giorni H24 3. Marina di Chieuti Via Stella Maris, s.n.c. 331.1710333 Tutti i giorni H12 4. Marina di Lesina Viale Mercurio, 64 331.2249768 Tutti i giorni H24 5. Mattinata Via S. Michele Arcangelo, 1 0884.551372 Tutti i giorni H12 6. Peschici Via Sant’Elia, 1 0884.964576 Tutti i giorni H24 7. Rodi Garganico C.so Madonna della Libera, 118 0884.965255 Tutti i giorni H12 8. San Menaio Lungomare Andrea Pazienza 389.0924480 Tutti i giorni H24 9. Torre Mileto Contrada Torre Mileto 334.1147839 Tutti i giorni h12 10. Tremiti Isola San Nicola Via Diomede 0882.463061 Tutti i giorni h12 Tremiti Isola San Domino Via Matteotti 0882.463752 Tutti i giorni h12 11. Vieste Località Coppitella 0884.711223 Tutti i giorni H24 12. Zapponeta Via Manfredonia, 2/F 0884.529333 Tutti i giorni H12

Riepiloghiamo il decalogo del Ministero della Salute per proteggersi dal caldo

(https://www.salute.gov.it/portale/caldo/homeCaldo.jsp):