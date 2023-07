Enzo Miucci non risponde dinanzi al Gip Ferraro, gli appunti della difesa

Foggia – Si è avvalso della facoltà di non rispondere Enzo Miucci, 40enne di Monte Sant’Angelo, alias “u’ creaturo”, durante l’interrogatorio di garanzia svoltosi stamani dinanzi al G.i.p. del Tribunale di Foggia, dr. Ferraro.

Come risaputo, Miucci è stato arrestato lo scorso 14 luglio 2023, con Claudio Iannoli, 47 anni, Matteo Pettinicchio, 38 anni, e i fratelli Davide e Mario Carpano 32 e 22 anni, in seguito all’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare – emessa dal Gip del Tribunale di Foggia – da parte dei Carabinieri del Raggruppamento Operativo Speciale e del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Foggia, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Bari, che ha diretto e coordinato le indagini dei militari dell’Arma.

Le indagini

Si tratta di provvedimenti restrittivi emessi in fase cautelare nei confronti dei 5 arrestati, ritenuti, allo stato, “sotto un profilo gravemente indiziario, quali presunti responsabili – a vario titolo – dei gravi reati di concorso di persone in spaccio di sostanze stupefacenti nonché di possesso ed utilizzo illegale di apparati telefonici all’interno di Istituti di detenzione, il tutto aggravato dall’agevolazione all’organizzazione mafiosa convenzionalmente denominata “LI BERGOLIS-MIUCCI”, attivamente operante in area garganica”.

Le accuse

A seguito dei successivi approfondimenti derivanti dalla stessa operazione di p.g. dalla quale derivò il sequestro di circa un etto di cocaina, le investigazioni svolte hanno quindi consentito di ricondurre la condotta criminale, apparentemente estemporanea, a un contesto più ampio legato al controllo del territorio nel settore del narcotraffico nella città di Vieste (FG) da parte di soggetti riconducibili al clan “LI BERGOLIS-MIUCCI”. Tra i destinatari di tale importante misura cautelare custodiale, rilevante soprattutto in termini di ricostruzione degli interessi illeciti e dei fenomeni mafiosi riguardanti tale area geografica, da sempre al “centro” di molteplici interessi criminali nonché protagonista, negli ultimi anni, di efferati omicidi tra clan contrapposti per il controllo del territorio e, specificatamente, del narcotraffico, vi sono anche figure apicali del clan “LI BERGOLIS-MIUCCI”, tra l’altro già detenuti in carcere per altri procedimenti.

Gli arrestati

In carcere sono finiti i pregiudicati Enzo Miucci, Matteo Pettinicchio, Claudio lannoli; domiciliari invece per i citati fratelli Davide e Mario Carpano. I cinque, stando alle accuse formulate, avrebbero avvantaggiato l’organizzazione mafiosa.

Gli interrogatori di Garanzia

In sede di interrogatorio di garanzia in carcere, Claudio Iannoli, difeso dall’avvocato Salvatore Vescera del foro di Foggia si è avvalso della facoltà di non rispondere. Matteo Pettinicchio è invece difeso dall’avvocato Francesco Santangelo del foro di Foggia. Non si hanno notizie del legale (o dei legali) dei fratelli Davide e Mario Carpano.

Anche Enzo Miucci, difeso dall’avvocato Innocenza Starace del foro di Foggia, si è avvalso della facoltà di non rispondere. La scelta di avvalersi è stata effettuata anche perché il difensore Avv. Starace ha eccepito la violazione del diritto della difesa.

La stessa infatti non ha ricevuto l’avviso del deposito della ordinanza e degli atti allegati da parte del giudice procedente prima dell’interrogatorio di garanzia. “Il difensore non ha potuto prendere conoscenza di tutti gli elementi che ravvede il P.M. come prove o indizi a carico dello stesso”.

Il giudice della rogatoria ha inviato la richiesta al giudice procedente che deciderà in questi giorni.

A cura di Giuseppe de Filippo, g.defilippo@statoquotidiano.it