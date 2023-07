Giardino: come realizzare una recinzione e delimitare il perimetro

A chi non è mai capitato di ritrovarsi in giardino il cane del vicino che gironzola tra i fiori o i bambini del quartiere intenti a recuperare la palla finitavi dentro per sbaglio?

Gli spazi all’aperto, essendo i più esposti, sono anche quelli maggiormente soggetti a intrusioni indesiderate. Spesso accade, infatti, che animali o persone estranee finiscano per invaderli impropriamente.

Quando si ha una proprietà, è importante prendersi cura di ogni suo spazio, quello esterno compreso.

Per farlo nel miglior modo possibile e per evitare spiacevoli inconvenienti o per la propria privacy, può diventare necessario prendere in considerazione la possibilità di installare un sistema di sicurezza perimetrale.

Cosa si intende per sicurezza perimetrale?

Per sicurezza perimetrale si intende la strategia messa in atto da chi possiede una proprietà comprendente anche uno spazio esterno per rendere quest’ultimo più sicuro.

Si crea, insomma, una sorta di ”muro” invalicabile che impedisce a eventuali malintenzionati di invadere quel luogo.

Un modo per proteggere il proprio spazio esterno è attraverso l’installazione di recinzioni.

Che esse siano in ferro o in legno, poco importa.

La cosa più importante, infatti, quando si decide per questo tipo di soluzione, è quella di affidarsi a mani esperte.

E chi se non Retissima, l’azienda leader per quanto riguarda la sicurezza perimetrale.

Grazie ai tanti anni di esperienza e alla grande professionalità, infatti, è in grado di accompagnare il cliente durante tutto il percorso di installazione delle recinzioni riuscendo a soddisfare qualsiasi esigenza e ottenendo sempre il miglior risultato.

Le fasi di realizzazione di una recinzione

Quello dell’installazione di una recinzione è un lavoro abbastanza delicato, diversi sono gli aspetti da non sottovalutare per non commettere errori. A chi piacerebbe ritrovarsi con una struttura posizionata in malo modo o che, a distanza di qualche mese, risulta già completamente rovinata?

È proprio per questo motivo che affidarsi ad aziende esperte nel settore come Retissima è la scelta più saggia che si possa prendere.

Seppur si tratti di un lavoro complesso, quest’azienda garantisce un servizio molto veloce.

Si parte dalla progettazione del lavoro che viene effettuata, insieme al cliente, da un tecnico specializzato.

Poi si stabiliscono i confini entro i quali operare. A questo punto, ci si può dedicare all’allineamento degli stessi per far sì che la posa della rete per recinzione sia perfettamente retta.

Fatto questo, non resta che realizzare i fori nei quali verranno poi posati i pali che fungeranno da linea guida per il posizionamento di tutta la struttura.

Quest’ultima, sulla base delle esigenze del cliente, potrà essere di ferro o di legno.

A seconda, poi, che si tratti della recinzione di un giardino di casa, di un terreno o un impianto sportivo, il cliente sarà guidato nella scelta della tipologia di struttura più adatta. Oltre al materiale, vi è una vasta gamma di rifiniture tra le quali poter scegliere.

Tutto il lavoro di installazione delle recinzioni viene effettuato in maniera incredibilmente efficiente.

Prima, durante e dopo l’intero percorso si può far riferimento ad un servizio di assistenza che saprà rispondere a qualsiasi domanda e risolvere ogni dubbio.

Recinzioni Retissima: qualità, ecosostenibilità e cura degli animali

Tutte le recinzioni realizzate dall’azienda sono di ottima qualità, ma soprattutto a basso impatto ambientale.

Uno degli obiettivi principali dell’azienda, infatti, è proprio quello di garantire l’ecosostenibilità dei materiali senza che ne venga, però, trascurata la durevolezza nel tempo.

Il benessere del pianeta e dei suoi abitanti, poter offrire un prodotto che vada a soddisfare le necessità dell’uomo senza però penalizzare in alcun modo il luogo nel quale vive, è per questa incredibile realtà una prerogativa importante e che, senza ombra di dubbio, rappresenta uno dei suoi più grandi punti di forza.

Questo, insieme alla professionalità che la contraddistingue e agli oltre 30 anni di esperienza, al team di esperti in continua formazione e aggiornamento da cui è formata e alla passione che ogni giorno ognuno di loro mette nel loro lavoro, rendono l’azienda una delle migliori in questo campo. (nota stampa).