Il Foggia ha depositato la domanda di ripescaggio

FOGGIA – Attraverso una nota stampa, “Il Calcio Foggia 1920 comunica che in data odierna ha depositato, presso la F.I.G.C. Co.Vi.So.C e Lega B, domanda di ripescaggio corredata da due fideiussioni bancarie, una di ottocentomila euro e la seconda di un milione di euro, con in aggiunta un assegno circolare del valore di un milione di euro quale contributo straordinario in favore della Federazione Italiana Giuoco Calcio.

Al Foggia non riesce la rimonta. Il Lecco vola in serie B (FOTO) ph enzo maizzi

ll Club rossonero intende altresì precisare che tale domanda di ripescaggio è stata effettuata in merito alla sentenza del Collegio di Garanzia del C.O.N.I., datata 17 Luglio 2023, con la quale si accoglieva il ricorso del Perugia Calcio, estromettendo dalla Lega di Serie B il Calcio Lecco 1912.

Il Calcio Foggia 1920, dunque, in qualità di finalista play off, porterà avanti la propria tesi, facendo riferimento a quella che oggi sarebbe la mancata promozione di una quarta squadra di Lega Pro”. Lo riporta una nota del Calcio Foggia 1920.