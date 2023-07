Lago di Varano: proteste e spiragli di risoluzione a Ischitella

Gargano – Questa mattina a Foce Varano, nel territorio di Ischitella, è stata teatro di proteste da parte dei pescatori locali.

Seguendo l’esempio di quanto è accaduto ieri presso la vicina foce di Capojale, i pescatori hanno interrotto la navigazione, chiudendo l’accesso da e verso il mare mediante l’uso di barche e motopescherecci, provocando la chiusura del canale che collega il mare al Lago di Varano.

Vincenzo Falco, Presidente del Consorzio Lagunare Dei Pescatori Di Ischitella, ha espresso la sua preoccupazione riguardo alla situazione, affermando che il lago non sta semplicemente morendo, ma è ormai morto.

Ha sottolineato l’urgenza di adottare provvedimenti seri per risolvere la situazione, poiché altrimenti il Consorzio dei Pescatori di Ischitella sarebbe costretto a chiudere i battenti.

Falco ha evidenziato il fatto che molti giovani hanno già abbandonato la professione di pescatore, portando alla riduzione del numero di soci del consorzio.

L’associazione conta attualmente solo due o tre persone su un totale di 40, mettendo in pericolo l’eccellenza raggiunta con l’ostrica San Michele, riconosciuta a livello italiano ed europeo.

“Il problema principale è dovuto alla mancanza di lavori strutturati nel canale di Foce Varano e Capojale negli ultimi anni – fa sapere Falco – non sono state effettuate operazioni di dragaggio e bonifica adeguate, provocando gravi conseguenze per il lago”.

Falco ha sollevato l’importanza di un adeguato ricambio d’acqua per il Lago di Varano e ha richiesto risposte immediate e serie dalle autorità regionali, sottolineando che la regione è responsabile di questa situazione, in quanto l’ente che dovrebbe tutelare la zona.

Il Sindaco di Ischitella, Alessandro Nobiletti, ha dichiarato che il comune sta lavorando costantemente con gli organismi competenti, inclusa la regione, per affrontare il problema. Nobiletti ha espresso la solidarietà dell’amministrazione verso i pescatori e ha assicurato che stanno facendo tutto il possibile per trovare una soluzione.

Anche Di Mauro Giovanni Battista, Vice Presidente del Consorzio Lagunare, ha affermato che l’amministrazione locale si è mossa tempestivamente. È stato programmato un dragaggio a Foce Varano, ed è stata effettuata un’analisi dei fondali questa mattina. I risultati preliminari dell’analisi indicano che non sono presenti materiali inquinanti e ferrosi nel fondo del canale. Tuttavia, si dovrà attendere l’esito delle analisi dell’ARPA per avere conferma definitiva. Se i risultati saranno rassicuranti, il dragaggio avverrà entro settembre.

Articolo e servizio a cura di Vittorio Agricola.