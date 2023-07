M5s dopo scioglimento per mafia a Orta Nova: “Drammatica emergenza”

“Monte Sant’Angelo, Mattinata, Manfredonia, Cerignola, Foggia. E da ieri sera Orta Nova. L’elenco delle amministrazioni comunali in provincia di Foggia sciolte dal Ministero dell’Interno per infiltrazioni e condizionamenti di tipo mafioso e per accertate ingerenze da parte della criminalità organizzata conferma che non si tratta più di episodi isolati e sporadici”.

Lo scrive in una nota il M5s di Capitanata.

“È una drammatica emergenza, che investe in pieno una politica e una classe dirigente incapace di smarcarsi da ricerca del consenso e gestione del potere fine a sé stesse

, e dal considerare la pubblica amministrazione un serbatoio allettante di risorse pubbliche da depredare, la legalità ridotta a un semplice slogan”.

Il MoVimento 5 Stelle è nato proprio come risposta a questo Sistema malato, degenerato, pericoloso, per restituire dignità e credibilità alla politica e alle Istituzioni, offrire ai cittadini ingannati e dimenticati delle risposte vere, per occuparsi dei loro problemi e per garantire un presente e una prospettiva alle nostre comunità ferite.

Ringraziamo i funzionari e servitori dello Stato per l’impegno profuso in difesa di legalità e democrazia, ribadiamo la nostra amarezza per la diffusione in Capitanata di pratiche e metodi che abbiamo sempre condannato, denunciato e avversato, e la nostra volontà di vivere la politica esclusivamente come servizio, a ogni livello.

Continueremo a lottare- prosegue la nota- con ogni mezzo a nostra disposizione, con tutte le nostre risorse ed energie, per liberare le nostre città e le nostre vite da presenze e mentalità che devono essere espulse e non diventare dominanti, per difendere principi e valori che non ammettono deroghe e compromessi”.