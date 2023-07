Meteo, la Puglia in un forno: a Manfredonia registrati 41°C

MANFREDONIA (FOGGIA) – Sono ancora le ore 14:00 e quindi non possiamo parlare di massime della giornata in quanto nel periodo estivo generalmente si hanno nella seconda parte del pomeriggio, ma i valori sono eccezionalmente elevati su molte regioni, in particolare al Sud.

Superati i 44°C (44.1) nel Campidano in Sardegna con diffusi valori tra 40 e 42°C su gran parte delle zone interne dell’Isola. Sfiorati i 44°C (43.8°C) a Mazara del Vallo in Sicilia. Da verificare un valore di 45.7°C a Porto Palo di Menfi.

42.4°C a Caltanissetta, 40°C a Catania. 40°C anche in Calabria nel Cosentino. 40°C nel Materano in Basilicata, 41°C nel Tarantino e a Manfredonia in Puglia.

40°C nell’hinterland di Roma, 40.5° in Umbria a Terni. Non elenchiamo i valori compresi tra 37 e 40°C perché sono innumerevoli. Temperature dell’aria più basse ma con condizioni di calura opprimente lungo tutta la costa tirrenica con percepite ben oltre i 40°C come a Napoli, Latina, Livorno, Pisa, La Spezia, Genova. E ribadiamo, non sono ancora le massime, tra qualche ora vedremo se saliranno ancora. Lo riporta 3bmeteo.