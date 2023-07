Omicidio Bartolo La Pomarda, il sindaco Bisceglia: “Mattinata non ha paura, vigliacchi assassini”

Mattinata – “Questo atto sconsiderato, violento e disumano è la riprova che i nostri sono territori difficili, complessi, di mafia. Noi mattinatesi condanniamo con forza questa barbarie. Noi mattinatesi siamo e rappresentiamo una comunità ospitale e laboriosa. Con coraggio e decisione chiamiamo questa gente come merita: vigliacchi assassini“.

Così in un post sui social, il sindaco di Mattinata, Michele Bisceglia.

“Nulla può giustificare tutto questo. Abbiamo tutti il dovere di continuare il nostro percorso di emancipazione dalla mafia e dalla sua inaudita violenza. Senza timore alcuno, senza omertà alcuna chiamiamo per nome questa feroce nefandezza. Noi non abbiamo paura. Mattinata non ha paura e reagisce con la forza e il coraggio della gente. Sono sindaco di una grande Comunità operosa e dinamica, capace e onesta. Non saranno pochi criminali a cambiare la Nostra storia”.

“Confermo e confermiamo la nostra fiducia nell’operato della Magistratura, delle alte cariche delle Forze dell’Ordine, nel lavoro quotidiano di Carabinieri, Polizia e Guardia di Finanza, ringraziando il Prefetto Valiante e l’Arcivescovo Moscone per la loro vicinanza alla nostra Comunità. Abbiamo fatto tanto cammino assieme, non ci fermiamo proprio adesso”, conclude.