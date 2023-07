Puglia, nascondeva in un frigo 52 chili di droga: arrestato un 32nne

BARI – Due giubbotti antiproiettile, 52 chili di droga nascosti in un frigorifero e 58 cartucce calibro 7.65. E’ quanto hanno sequestro i carabinieri del comando provinciale di Bari nel corso della perquisizione nei confronti di pregiudicato di 32 anni, nel quartiere Sant’Anna del capoluogo pugliese.

L’uomo e’ stato arrestato e si trova ora in carcere con le accuse di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, detenzione illegale di munizioni e ricettazione.

Fonte: antennasud

I militari hanno pedinato l’uomo, originario del quartiere Japigia e gia’ noto alle forze dell’ordine per alcuni precedenti, mentre a bordo di uno scooter si aggirava con fare definito nel vicino quartiere Sant’Anna. Fermato e sottoposto a controllo, l’uomo e’ stato trovato in possesso di circa 200 grammi di hashish, 250 euro in contanti e un telefono cellulare.

La successiva perquisizione domiciliare ha consentito di scoprire un chilo e mezzo di marijuana e ulteriori 50 chili di hashish contenuti in sacchetti di forma cilindrica da cento grammi ognuno, la maggior parte dei quali di tipo dry, ritenuto di maggiore qualita’. Dentro alcuni cassetti di un armadio della camera da letto sono stati poi trovati anche i due giubbotti antiproiettile e le cartucce. Lo riporta l’agenzia Ansa.