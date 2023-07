Trinitapoli, prorogato di altri sei mesi il commissariamento

TRINITAPOLI (BAT) – Importanti decisioni sulla Città di Trinitapoli da parte del Consiglio dei Ministri riunito, lunedì 17 luglio 2023, alle ore 17.30, a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Presidente Giorgia Meloni, sotto la supervisione del segretario, il sottosegretario alla presidenza del consiglio Alfredo Mantovano, il consiglio ha deliberato la proroga per la durata di sei mesi, dello scioglimento del consiglio comunale di Trinitapoli (Barletta-Andria-Trani).

Il Comune era stato sciolto per infiltrazioni mafiose nell’aprile del 2022, con la nomina di una commissione straordinaria (Giuseppina Ferri, Salvatore Guerra, Massimo Santoro) per la gestione dell’ente per 18 mesi.

Come si legge in una nota, “in considerazione della necessità di completare l’opera di risanamento dell’amministrazione” ha deliberato la proroga fino ad aprile 2024, un commissariamento che durerà all’incirca due anni. Quindi, conti alla mano, molto probabile che nel piccolo centro dell’Ofanto si andrà a votare a giugno del 2024, insieme alle elezioni europee ed eventualmente le provinciali. Inoltre, nella stessa seduta è stato deliberato anche lo scioglimento del Comune di Orta Nova per mafia su decisione del Consiglio dei Ministri.

A cura di Michele Mininni