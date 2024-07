“Il passaggio nella commissione Riforme istituzionali era propedeutico per discutere della proposta in aula. La richiesta di referendum per l’abrogazione della legge sull’autonomia differenziata sarà all’ordine del giorno della seduta del consiglio regionale del 23 luglio. In quella sede si terrà la discussione vera e propria”. Lo afferma la Presidente del Consiglio regionale, Loredana Capone, in merito alla delibera di proposta per l’indizione del referendum abrogativo sull’autonomia differenziata.

“Il voto espresso mercoledì in commissione – spiega Capone- dimostra chiaramente che la maggioranza è compatta nella richiesta da presentare alla Corte costituzionale. Hanno infatti votato a favore i consigliere del Pd, del Movimento 5 Stelle, insieme ai civici, Azione ed anche Italia viva. Si tratta della delibera con la quale insieme ad altri 4 consigli regionali chiederemo alla Corte costituzionale di indire il referendum. Questa azione istituzionale sarà rafforzata da una grande mobilitazione popolare che si sta attivando in questi giorni per la raccolta firme. Le forze politiche di centrosinistra, progressiste e riformiste insieme ai sindacati e numerose associazioni hanno già costituito il comitato regionale referendario e nelle prossime ore nasceranno anche quelli provinciali. Oggi per esempio sarà istituito quello di Lecce”.