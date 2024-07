Per chi si appresta la prima volta a vendere diamanti, il procedimento può essere complicato in quanto non si conosce quelle che sono le procedure. Possono emergere anche degli aspetti di tipo emozionale, quando il diamante abbia anche un valore affettivo.

Entra in aggiunta a tutto questo il fatto che la compravendita è delicata, vista la preziosità del bene in questione: per questo è meglio conoscere tutti i passaggi al fine di avere un procedimento trasparente, semplice e un prezzo di vendita soddisfacente. Vediamo insieme passo per passo come si svolge un corretto procedimento di compravendita.

1. Il certificato con le caratteristiche del diamante.

Il punto di partenza per qualsiasi processo di compravendita è quello di avere un rapporto dettagliato sulle caratteristiche del proprio diamante. Ogni diamante ha delle sue peculiarità specifiche, analizzate secondo quattro fondamentali parametri: il colore, la chiarezza, il taglio e i carati. Se si è in mancanza di questo certificato è sempre meglio rivolgersi a un gemmologo esperto per redigerlo.

2. Valutazione professionale.

Qualora si decida a procedere alla valutazione, quindi alla stesura del rapporto tecnico del diamante, è bene rivolgersi a un professionista appartenente agli enti più accreditati: per questo settore sono la GIA e IGI.

3. Analizzare le varie opzioni di vendita.

Il mercato offre differenti soluzioni per poter vendere il proprio diamante ed è bene averne una panoramica completa, prima di poter scegliere. Possiamo riconoscere tre principali possibilità:

Rivenditore locale . Questo implica affidarsi a un gioielliere del luogo, ma spesso si può incorrere in una valutazione più bassa del proprio diamante, rispetto alla media del mercato.

. Questo implica affidarsi a un gioielliere del luogo, ma spesso si può incorrere in una valutazione più bassa del proprio diamante, rispetto alla media del mercato. Case d’asta. Le vendite tramite casa d’asta sono sicuramente una buona strada da percorrere, ma le tempistiche sono lunghe e i risultati monetari incerti.

Piattaforma online. In questo caso bisogna optare per piattaforme serie che diano garanzie, come Autentic. Sulla piattaforma si viene a contatto con un potenziale di acquirenti elevato e non ci sono commissioni sulla vendita.

4. Sistemare il diamante prima della vendita.

Quando ci si appresta alla vendita è bene far sì che il proprio diamante sia nelle migliori condizioni possibili. Bisogna quindi pulirlo, affinché la brillantezza sia al massimo, e fare in modo che la documentazione sia completa e aggiornata il più possibile.

5. Scegliere accuratamente la piattaforma online.

Qualora si optasse per la vendita online è sempre bene affidarsi a una piattaforma che dia delle solide garanzie, come Autentic. Fra i vantaggi riscontrabili ci sono:

Zero commissioni . Autentic non applica commissioni al venditore, affinché la somma di denaro ricevuto sia integra.

. Autentic non applica commissioni al venditore, affinché la somma di denaro ricevuto sia integra. Molteplici acquirenti. La piattaforma mette il venditore a contatto con molteplici acquirenti, in modo da poter negoziare con la persona che si ritiene più adatta.

La piattaforma mette il venditore a contatto con molteplici acquirenti, in modo da poter negoziare con la persona che si ritiene più adatta. Valutazione del diamante. Qualora ci fosse necessità, Autentic permette una valutazione prima gratuita online del diamante e, in seguito, un approfondimento di persona sia al domicilio o presso gli uffici di Autetic.

6. Finalizzazione della vendita

Una volta completati tutti i dettagli discussi nei precedenti punti, si può procedere alla finalizzazione della vendita del proprio diamante. Se si è assistiti da una piattaforma come Autentic, il tutto sarà più semplice e lineare, soprattutto perché si è anche aiutati passo per passo nelle varie fasi, eliminando possibilità di errore e truffa.

Conclusione

La compravendita di diamante può sembrare un’operazione complicata, ma se ci si affida a un partner che ci aiuta in maniera concreta, il procedimento diventa fluido. È necessario sempre avere la giusta documentazione e valutare le varie opzioni di mercato. Una volta seguiti tutti i passaggi la vendita avviene in maniera semplice.