Foggia. Il Comandante della Legione CC "Puglia" visita le stazioni di FG Candelaro e Troia

Foggia. Nella mattinata del 17 luglio u.s., il Comandante della Legione Carabinieri ‘Puglia’, Generale di Brigata Ubaldo Del Monaco, si è recato presso la Stazione Carabinieri di Foggia Candelaro, dove è stato ricevuto dal Comandante Provinciale di Foggia Colonnello Michele Miulli dal Comandante della Compagnia capoluogo, Maggiore Giancarlo Pallotta e dal Maresciallo Maggiore Luca Vitrani, Comandante della locale Stazione.

Il generale ha voluto incontrare una rappresentanza di militari, a cui ha espresso riconoscenza per il lavoro quotidianamente svolto, esortandoli a continuare a dedicarsi con impegno al servizio, nella consapevolezza di dover garantire vicinanza e sostegno alla popolazione, di cui i carabinieri di ogni ordine e grado rappresentano, con la loro integrità, un imprescindibile punto di riferimento, in special modo in quelle porzioni di territorio urbano caratterizzate da un maggiore impegno operativo.

Il generale Del Monaco ha poi incontrato l’Assessore alla Sicurezza urbana e alla legalità dott. Giulio De Santis, con il quale sono stati affrontati alcuni temi di natura infrastrutturale e logistica relativi ai futuri immobili individuati dalla locale amministrazione comunale, da destinare a nuove caserme dei Carabinieri.

Successivamente, ha raggiunto la Stazione Carabin