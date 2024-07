La Camera di Commercio di Foggia insieme alla Regione Puglia e all’Università degli Studi di Foggia ha organizzato un importante incontro per presentare e promuovere i nuovi bandi della programmazione regionale 2021/2027.

Si è trattato di due avvisi finanziati nell’ambito del Programma Regionale Puglia FESR FSE+ 2021-2027.:

il primo Avviso , “TRASFORMAZIONI”, ha avuto la finalità di agevolare la realizzazione di progetti d’investimento volti all’innovazione delle PMI in termini di transizione ecologica e trasformazione digitale, attraverso aiuti mirati finalizzati all’utilizzo ed alla diffusione di servizi digitali innovativi con riferimento alle applicazioni volte ad innovare la sfera produttiva, organizzativa e di mercato delle imprese.

, “TRASFORMAZIONI”, ha avuto la finalità di agevolare la realizzazione di progetti d’investimento volti all’innovazione delle PMI in termini di transizione ecologica e trasformazione digitale, attraverso aiuti mirati finalizzati all’utilizzo ed alla diffusione di servizi digitali innovativi con riferimento alle applicazioni volte ad innovare la sfera produttiva, organizzativa e di mercato delle imprese. il secondo Avviso, “RETI”, ha avuto la finalità di finanziare progetti di ricerca collaborativa tra Imprese e Organismi di ricerca, puntando in una prospettiva di crescita economica di lungo periodo, a consolidare il rapporto di cooperazione con il settore della ricerca pubblica, promuovere la creazione di partnership tecnologiche capaci di connettere la domanda di innovazione del tessuto produttivo locale con le eccellenze scientifiche pubbliche e private nel campo della ricerca.

L’evento si è tenuto giovedì 18 luglio, a partire dalle ore 10,00, presso la Camera di Commercio di Foggia.

Hanno preso parte all’iniziativa l’Assessore allo Sviluppo Economico, Alessandro Delli Noci, la Direttora del Dipartimento Sviluppo Economico Regione Puglia, Gianna Elisa Berlingerio, la Consigliera di InnovaPuglia Patrizia Lusi. Previsti gli interventi anche di Silvia Visciano – Dirigente Sezione Ricerca e Relazioni Internazionali e Vito Bavaro – Dirigente Sezione Crescita Digitale delle Persone, del Territorio e delle Imprese. La presentazione tecnica a cura di InnovaPuglia S.p.A. (Divisione Consulenza e Assistenza Tecnica).

L’evento è stato aperto al pubblico e nello specifico a rappresentanti delle Associazioni di categoria delle imprese, del mondo del commercio, dell’artigianato e delle cooperative, a rappresentanti degli ordini professionali, del mondo universitario e della ricerca, oltre che a singoli consulenti, professionisti ed imprese interessati a queste nuove opportunità di finanziamento.

“Questa iniziativa – ha dichiarato il Presidente della Camera, Pino Di Carlo, – rappresenta un’opportunità importante per il nostro territorio e per tutti gli stakeholder interessati allo sviluppo economico della nostra provincia. Gli avvisi che verranno presentati sono strumenti fondamentali per promuovere l’innovazione e la competitività delle nostre imprese. Sarà un’occasione preziosa per chiarire dubbi e porre domande interloquendo direttamente con la Regione e le sue strutture tecniche. Invito quindi tutte le imprese, le associazioni di categoria, i consulenti e tutti i soggetti interessati a partecipare attivamente a questo incontro”.

Comunicato stampa