Manfredonia, Tari 2024: avviso ai contribuenti

Nei prossimi giorni inizierà la spedizione e/o consegna dei plichi contenenti gli avvisi di pagamento della TARI per l’annualità 2024.

La deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 35 del 28/06/2024 ha stabilito le tariffe Tari 2024 e le scadenze per il pagamento del tributo in questione al 25 luglio, 12 agosto, al 12 settembre, al 14 ottobre, al 12 novembre e al 12 dicembre, con pagamento in un’unica soluzione al 25 luglio 2024.

All’interno del plico vi sono:

● le informazioni di carattere generale sulla tassa rifiuti;

● il dettaglio del calcolo eseguito;

● l’elenco delle tariffe approvate dal Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale, con

deliberazione n. 35 del 28.06.2024;

● i moduli di pagamento Pago PA, in unica soluzione oppure in sei rate da pagare presso gli istituti bancari

o gli altri operatori abilitati aderenti al nodo Pago PA con la sezione che riporta il QR-code e il codice

interbancario CBILL, le cui commissioni di pagamento variano secondo la modalità prescelta.

Si può pagare:

a) online tramite home banking abilitati a Pago PA (utilizzando il codice CBILL), app di pagamento inquadrando il QR-code;

b) in contanti, con carta o conto corrente presso banche, punti vendita Sisalpay, ricevitorie lottomatica,

tabaccherie con circuito Banca, Uffici postali anche se l’avviso di pagamento non presenta la parte dedicata al

bollettino postale.

E’ possibile scaricare le ricevute telematiche dei pagamenti effettuati collegandosi al sito:

https://pagamenti.regione.puglia.it/fe-cittadino/home, accedendo all’area personale attraverso SPID, CIE, CNS/TSCNS.

I contribuenti, che non dovessero vedersi recapitare alcun avviso di pagamento TARI, sono invitati a rivolgersi al Servizio Entrate per la dovuta segnalazione e la regolarizzazione della loro posizione con una delle seguenti

modalità:

● telefonicamente, ai numeri: 0884 519217/ 0884 519262, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 10.00;

● a mezzo pec, al seguente indirizzo: tributi@comunemanfredonia.legalmail.it.

Per i soli residenti all’estero

il pagamento potrà essere effettuato direttamente in favore del Comune diManfredonia tramite bonifico bancario utilizzando le seguenti coordinate:

● IBAN IT63B0503478450000000008461;

● Versamento internazionale BAPPIT21G30.

Nella causale del bonifico, occorre riportare: • il codice fiscale; • la sigla “TARI”; • l’indicazione “Comune di

Manfredonia – E885”; • l’anno di riferimento; • la rata di riferimento: ad es. il numero della rata in caso di

pagamento in rate oppure “unica soluzione” nel caso di pagamento in unica soluzione; • il codice tributo “3944”; •

il codice tributo “TEFA”.

A cura del Servizio Entrate del Comune di Manfredonia