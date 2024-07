Sarà istituito un osservatorio permanente sulla sanità con la collaborazione del Comitato Pro Ospedale – Servizi Sanitari Territoriali e Medicina Democratica.

Il Sindaco Lidya Colangelo ha ricevuto ieri a Palazzo Celestini – Residenza Municipale – una delegazione del Comitato Pro Ospedale e Medicina Democratica. Si è trattato di primo proficuo incontro tra la nuova Amministrazione Comunale ed il Comitato, rappresentato da Antonio Fernando Russi e Teresa de Letteriis, al termine del quale è stato concordato il seguente comunicato stampa congiunto.

L’Amministrazione Comunale istituirà con la collaborazione del Comitato Pro Ospedale e Medicina Democratica un osservatorio permanente sulla sanità in Ospedale e sul territorio. Il Sindaco Lidya Colangelo ha accolto le istanze del Comitato, di avviare un tavolo di confronto continuo sugli impegni già sottoscritti, sui temi della tutela della salute e della sanità per la garanzia delle cure in termini qualitativi e in termini dei tempi previsti dalle Leggi e normative vigenti, al fine di tutelare i Cittadini.

Il confronto continuo è necessario anche per tutelare e migliorare i nostri servizi sanitari e in più prevenire eventuali tagli, aprendo un filo diretto con la Cittadinanza.

Riteniamo utile istituire un osservatorio permanente perché l’Amministrazione può e deve essere megafono presso la ASL, l’Assessorato Regionale alla Salute e la Regione. Il nostro Ospedale è classificato di 1° Livello (vedi normativa vigente e Legge n° 70/2015 e successive modifiche e/o integrazioni), quindi va dotato dei reparti e servizi, così come è previsto negli standard di assistenza.

L’Amministrazione si preoccuperà, inoltre, di coinvolgere i cittadini che vorranno partecipare al fine di promuovere iniziative di tutela dell’Ospedale Masselli – Mascia e di vigilare sulla qualità dei servizi sanitari all’utenza.

Il Comitato Pro Ospedale e M.D. temono che, come già avvenuto negli anni scorsi, alcuni servizi e reparti vengano penalizzati da tagli verticali che non tengono conto delle esigenze di prevenzione e di cura, come previsto dall’art. n° 32 della Costituzione. Ci attiveremo anche alla luce dell’accordo Stato – Regioni che prevede il raggiungimento di determinati obiettivi, ma per raggiungerli l’Ospedale deve essere messo in condizione di farli, di fronte a ciò non possiamo farci trovare impreparati e dobbiamo essere pronti alla mobilitazione per difendere il nostro Diritto alla tutela della Salute in modo da evitare per quanto è possibile i viaggi della speranza.

Il Sindaco prof.ssa Lidya Colangelo e per il Comitato Pro Ospedale di San Severo e Medicina Democratica Antonio Fernando RUSSI.