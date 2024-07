Nell’ultima relazione sulla performance del Policlinico di Foggia, emerge un risultato positivo riguardo alla spesa per farmaci e dispositivi medici. Con la deliberazione n. 412 del 28 marzo 2023, intitolata “Analisi e valutazione della spesa sanitaria – L.R. n.2/2011 – Programma operativo – Misure urgenti di riqualificazione e razionalizzazione della spesa”, la Giunta regionale ha introdotto misure indispensabili per contenere la spesa sanitaria del SSR, garantendo l’equilibrio economico-finanziario per gli esercizi 2023 e 2024.

La DGR n. 513/2023, notificata al Policlinico di Foggia il 19 aprile 2023, ha stabilito i limiti di spesa farmaceutica per l’acquisto diretto di farmaci e gas medicali delle Aziende sanitarie pugliesi. Per il Policlinico di Foggia, il tetto di spesa è stato fissato a poco più di 17,5 milioni di euro (17.552.000), considerato sottostimato rispetto a quello delle altre Aziende sanitarie pugliesi di pari o minore complessità.

Analizzando il flusso dei consumi per gli acquisti diretti, nel 2023 l’Azienda ha ridotto la spesa del 7,72% rispetto allo stesso periodo del 2022. In particolare, il Policlinico ha sostenuto una spesa di 21,2 milioni di euro (21.260.517), risparmiando 1,8 milioni di euro (1.777.855) rispetto ai 23 milioni di euro del 2022.

Questo risultato è particolarmente rilevante se considerato insieme ai dati sulla produzione, che nel 2023 ha registrato un significativo aumento rispetto al 2022, un fattore che teoricamente avrebbe dovuto causare un incremento dei consumi.

Il Policlinico è quindi riuscito a razionalizzare la spesa farmaceutica, contribuendo al raggiungimento dell’obiettivo regionale. Al 31 dicembre 2023, la produzione è aumentata di circa 11,5 milioni di euro rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

