La commissione Riforme istituzionali ha espresso parere contrario alle due proposte di deliberazione del Consiglio regionale che richiedevano l’indizione di un referendum popolare per l’abrogazione totale o parziale della legge sull’autonomia differenziata, firmate dal presidente della Regione Puglia Michele Emiliano e da altri consiglieri regionali. Nonostante ciò, le delibere saranno comunque discusse in aula. La commissione ha ottenuto sei voti a favore e cinque contrari, ma non ha raggiunto la maggioranza dei tre quarti dei consiglieri presenti necessaria per esprimere un parere favorevole, secondo le specifiche regole che vigono per la commissione Riforme istituzionali.

I consiglieri che hanno votato a favore sono stati Fabiano Amati (Azione), Grazia Di Bari (M5S), Michele Mazzarano (PD), Francesco Paolicelli (PD), Massimiliano Stellato (Misto, presidente Italia Viva in Puglia) e Saverio Tammacco (Per la Puglia). I voti contrari sono stati espressi dai consiglieri Paolo Pagliaro (La Puglia Domani), Antonio Gabellone (FdI), Gianfranco De Blasi (Lega), Antonio Tupputi (Misto) e il presidente della commissione, Joseph Splendido (Lega).