Tragico incidente in autostrada: camion si ribalta sulle auto in corsa, morti Mario Valiante e Wilma Fezza

Tragico incidente sull’ A2, direzione Sud, all’altezza dello svincolo per Eboli, questa mattina. Per cause da accertare, il conducente di un camion ha perso il controllo della guida e si è ribaltato sulle auto in corsa. Sette le vetture coinvolte. Due, purtroppo, le persone che hanno perso la vita nel sinistro: si tratta di due avvocati di Pellezzano, Mario Valiante, fratello dell’ex sindaco di Baronissi, e sua moglie, Wilma Fezza, consigliere comunale a Salerno dal 21 giugno del 2007 al 15 maggio del 2011. La coppia, conosciuta anche in Cilento, viaggiava a bordo di un’Audi.

Sul posto, i sanitari del Vopi per i soccorsi, le squadre dei Vigili del Fuoco di Salerno e Giffoni che hanno estratto dalle lamiere le vittime e i feriti rimasti incastrati, nonchè la Polizia Stradale per i rilievi e la gestione della viabilità. Il tratto di autostrada è stato chiuso in quella direzione e poi riaperto. Inevitabili rallentamenti e traffico in tilt.

Lo riporta salernotoday.it.