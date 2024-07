Manfredonia, 18 luglio 2024 – La Città di Manfredonia, attraverso un comunicato ufficiale, ha annunciato la convocazione degli eletti al Consiglio Comunale, come stabilito dall’articolo 40 del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n. 267. L’avviso, emanato dal Sindaco Dott. Domenico La Marca, segnala che la prima riunione del nuovo Consiglio si terrà il 29 luglio 2024 alle ore 17:00 presso la sala consiliare di Palazzo San Domenico.

Il comunicato, prot. 33896, indirizzato ai Consiglieri Comunali e ai principali funzionari pubblici della città, delinea un ordine del giorno strutturato per garantire un avvio formale e ordinato dei lavori del nuovo consiglio. Di seguito, si presenta una sintesi dei punti all’ordine del giorno che saranno trattati durante l’assemblea.

1. Esame delle condizioni di eleggibilità e di incompatibilità

Il primo punto all’ordine del giorno riguarda l’esame delle condizioni di eleggibilità e di incompatibilità e la convalida degli eletti alla carica di Sindaco e di Consigliere Comunale. Questo passaggio cruciale assicura che tutti i membri eletti rispettino i requisiti legali e siano privi di conflitti di interesse che potrebbero pregiudicare la loro capacità di servire efficacemente la comunità.

2. Giuramento del Sindaco

Successivamente, il Sindaco Dott. Domenico La Marca presterà giuramento. Questo atto formale rappresenta l’impegno solenne del primo cittadino nei confronti della Costituzione e della comunità locale, sancendo ufficialmente l’inizio del suo mandato.

3. Elezione del Presidente del Consiglio Comunale

Uno dei momenti più significativi della riunione sarà l’elezione del Presidente del Consiglio Comunale, come previsto dall’articolo 20, comma 1, dello Statuto Comunale. Il Presidente del Consiglio gioca un ruolo cruciale nel garantire il corretto funzionamento dell’assemblea e nel rappresentare il Consiglio stesso.

4. Elezione dei Vice Presidenti del Consiglio Comunale

In conformità con l’articolo 20, comma 5, dello Statuto Comunale, si procederà anche all’elezione dei Vice Presidenti del Consiglio Comunale. Questi funzionari assisteranno il Presidente del Consiglio e assumeranno le sue funzioni in caso di assenza o impedimento.

5. Comunicazioni del Sindaco sulla nomina degli Assessori e del Vice Sindaco

Il Sindaco fornirà comunicazioni relative alla nomina degli Assessori e del Vice Sindaco, figure chiave nell’amministrazione locale che collaborano strettamente con il Sindaco per attuare le politiche e i programmi del governo cittadino.

6. Presa d’atto della nomina e formalizzazione dei Capigruppo Consiliari

Un altro punto rilevante sarà la presa d’atto della nomina e la formalizzazione dei Capigruppo Consiliari. I Capigruppo svolgono un ruolo fondamentale nel coordinare le attività dei gruppi consiliari, garantendo la coesione e l’efficacia del lavoro legislativo.

7. Nomina della Commissione Elettorale

La riunione prevede anche la nomina della Commissione Elettorale, incaricata di sovrintendere alle elezioni e di assicurare che queste siano condotte in maniera equa e trasparente.

8. Nomina della Commissione per la formazione degli elenchi dei Giudici Popolari

Infine, il Consiglio procederà alla nomina della Commissione per la formazione degli elenchi dei Giudici Popolari. Questa commissione ha il compito di selezionare i cittadini idonei a svolgere le funzioni di giudice popolare nelle corti di assise.

La convocazione del Consiglio Comunale segna un momento di particolare importanza per la città di Manfredonia, poiché rappresenta l’avvio ufficiale del mandato amministrativo degli eletti. La sessione inaugurale non solo conferma l’impegno degli eletti a rispettare i loro doveri, ma stabilisce anche le basi per una collaborazione efficace e produttiva tra i vari organi dell’amministrazione comunale.