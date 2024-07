Ancora un tragico evento a Vieste dopo la disgrazia che ha causato la morte di Savina Disanti, per annegamento. E’ di oggi, infatti, la notizia del decesso del dr. Michele Medina, stimato dentista di Vieste, il quale, lo stesso martedì, 16 luglio, a qualche ora di distanza dalla tragedia di Savina, è rimasto vittima di un incidente stradale avvenuto sul lungomare Europa, nei pressi dell’ingresso del mega parcheggio. Secondo quanto è stato possibile ricostruire, pare che il dentista, a bordo dello scooter “Piaggio” di proprietà, stava percorrendo il lungomare Europa, in direzione Vieste, quando, giunto all’altezza del passaggio pedonale nei pressi del lido “La Bussola”, dove si era fermato per consentire l’attraversamento della strada ad alcuni pedoni, veniva tamponato e scaraventato a terra da una “Mercedes”, alla cui guida vi era un farmacista del luogo in quale, proseguendo ancora per qualche metro, investiva letteralmente il dottor Medina. Per il poveretto sono subito apparse gravi le ferite riportate, specie al torace, per cui, dopo essere stato stabilizzato dai medici del 118, subito intervenuti, veniva trasportato in elicottero presso l’ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo e ricoverato in prognosi riservata. Purtroppo, nonostante le cure dei medici, l’uomo è deceduto nella mattinata di oggi. Lo riporta garganotv.com

“Sono di nuovo e con profonda tristezza ad esprimere le mie più sincere condoglianze per la perdita dell’amico Michele Medina, noto dentista di Vieste. La notizia del terribile incidente, che lo ha visto travolto da un’auto due giorni fa e la chiamata appena giunta per informarmi del suo decesso questa mattina in ospedale, scuotono me e profondamente tutta la comunità di Vieste. In questo momento di dolore e tristezza, siamo vicini ai familiari di Michele“, scrive il sindaco Giuseppe Nobiletti.