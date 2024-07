Un nuovo lutto ha colpito Vieste. Dopo la tragica scomparsa della libraia Savina Disanti, annegata per salvare la nipotina, è arrivata la notizia della morte del dentista Michele Medina, vittima di un incidente stradale.

Il sindaco Giuseppe Nobiletti ha dichiarato: “Con profonda tristezza esprimo le mie più sincere condoglianze per la perdita dell’amico Michele Medina, noto dentista di Vieste. La notizia del terribile incidente, in cui è stato travolto da un’auto due giorni fa, e la chiamata di stamattina che mi ha informato del suo decesso in ospedale, scuotono me e tutta la comunità di Vieste. In questo momento di dolore e tristezza, siamo vicini ai familiari di Michele”.

Lo riporta L’Immediato.net