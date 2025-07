Basta attacchi alla nostra salute e alla legalità ora servono azioni concrete e immediate.

Ancora un incendio, ancora rifiuti in fiamme, ancora un attacco al nostro territorio.

Quanto accaduto il 16 luglio scorso nella zona industriale di Manfredonia – con l’incendio di ecoballe di rifiuti, abbandonate da mesi nell’area PIP, rappresenta un gravissimo episodio che non può più essere tollerato né sottovalutato. Come Camera del Lavoro CGIL di Manfredonia, denunciamo con forza la drammatica escalation di atti criminali che colpiscono il nostro territorio, che mettono a rischio ambiente, salute pubblica, sicurezza e attività economiche.

Siamo di fronte a un vero e proprio attacco premeditato alla legalità. È inaccettabile che rifiuti pericolosi restino esposti per mesi, senza una tempestiva rimozione, in aree produttive dove operano imprese sane e lavoratori onesti. È altrettanto grave che si continui a sottovalutare l’impatto sulla salute della popolazione sull’ambiente circostante. Chiediamo interventi immediati, concreti e strutturali , rimozione delle ecoballe e bonifica delle aree contaminate, videosorveglianza h24 e presidio fisso delle zone industriali e rurali a rischio, monitoraggio sanitario e ambientale costante, con centraline per la qualità dell’aria accessibili pubblicamente, costituzione immediata di una task force coordinata dalla Prefettura, che coinvolga Comune, Regione, ARPA, ASL, forze dell’ordine e parti sociali. Individuazione e punizione dei responsabili, per stroncare ogni forma di criminalità ambientale che opera indisturbata.

La Camera del Lavoro CGIL è a disposizione, fin da subito, per ogni tavolo tecnico, operativo o informativo, e per qualsiasi iniziativa utile alla tutela della salute dei cittadini, della legalità e del lavoro onesto. Non possiamo permettere che la nostra terra venga devastata dall’illegalità e dall’indifferenza.

Siamo pronti a fare la nostra parte, anche con azioni pubbliche, per affermare un principio fondamentale: la salute non si svende, l’ambiente non si brucia, la legalità non si calpesta.

Camera del Lavoro CGIL Manfredonia

Il Coordinatore Dott. Antonio Basta