Foggia, 18 luglio 2025 – L’Università di Foggia si conferma come uno degli Atenei più dinamici e competitivi nel panorama accademico nazionale, grazie a risultati di eccellenza nella qualità della didattica che la collocano tra i primissimi in Italia secondo la classifica CENSIS 2025.

Nonostante la giovane età – con soli 25 anni di storia – e un contesto competitivo che vede la presenza di università con tradizioni secolari e strutture consolidate, l’Università di Foggia si distingue per l’elevata qualità dell’offerta formativa, attestandosi come punto di riferimento nel settore didattico a livello nazionale.

Risultati didattici di assoluto rilievo

L’analisi della didattica, che coinvolge l’intero sistema universitario italiano, premia con il massimo riconoscimento diverse aree di studio dell’Ateneo foggiano:

1° posto nelle lauree magistrali in Educazione e Formazione (105 punti), Giuridico (102,5 punti) e Medico-Sanitario e farmaceutico (101 punti);

nelle (105 punti), (102,5 punti) e (101 punti); 3° posto in Letterario-Umanistico (97,5 punti);

in (97,5 punti); 5° posto nell’ambito Agrario Forestale e Veterinario (94 punti);

nell’ambito (94 punti); 7° posto in Economia (95,5 punti).

Anche per le lauree triennali, l’Università ottiene posizioni di spicco:

3° posto in Scienze Motorie (102 punti) e in Agrario Forestale e Veterinari o (95 punti);

in (102 punti) e in (95 punti); 5° posto in Linguistico (98,5 punti) ed Educazione e Formazione (89 punti);

in (98,5 punti) ed (89 punti); 7° posto in Medico- Sanitario e farmaceutico (94,5 punti) e Letterario-Umanistico (89,5 punti).

Nel panorama dei corsi a ciclo unico, si evidenzia un eccellente 2° posto in Odontoiatria e Protesi Dentaria (103,5 punti) e un prestigioso 4° posto in Medicina e Chirurgia (98 punti).

Se si sposta l’attenzione alla situazione del Mezzogiorno d’Italia, dai primi dati disponibili e dalle classifiche per aree disciplinari, l‘Università di Foggia ha ottenuto il primo posto per le lauree magistrali negli ambiti::

Agrario-Forestale e Veterinario Educazione e Formazione Giuridico Letterario-Umanistico



Medico-Sanitario e farmaceutico

Anche per i corsi a ciclo unico, l’Università di Foggia si è classificata al primo posto nel Sud Italia per:

Giurisprudenza

Medicina e Chirurgia

Odontoiatria e Protesi Dentaria

Questi risultati testimoniano la capacità dell’Università di Foggia di offrire un’offerta formativa di altissima qualità, capace di formare laureati preparati e competitivi, in grado di rispondere alle sfide del mercato del lavoro e alle esigenze del territorio.

Consolidamento tra i medi atenei italiani

Parallelamente ai risultati didattici, l’Ateneo si colloca al 14° posto nella classifica CENSIS dedicata ai medi atenei italiani (con una popolazione studentesca tra 10.000 e 20.000 iscritti), salendo di una posizione rispetto allo scorso anno e confermando così un trend positivo e costante di crescita.

Particolarmente rilevante è il significativo miglioramento registrato nell’ambito della comunicazione istituzionale, con un incremento di 12 punti rispetto al 2024 e il raggiungimento di 94 punti complessivi, che collocano l’Università di Foggia al 10° posto a livello nazionale.

Anche le strutture universitarie e i servizi agli studenti mostrano miglioramenti continui.

L’internazionalizzazione, con un 6° posto nazionale (84 punti), e il diritto allo studio, con 82 punti, rappresentano ulteriori punti di forza.

L’indicatore di occupabilità registra un leggero aumento, testimoniando la capacità dell’Ateneo di preparare i propri laureati per un inserimento efficace nel mondo del lavoro, nonostante il difficile contesto socio-economico del territorio della Capitanata.

La dichiarazione del Rettore, Prof. Lorenzo Lo Muzio:

“Lo scorso anno abbiamo celebrato i 25 anni dell’Università di Foggia, un traguardo importante che ci ha permesso di riflettere sul percorso compiuto e sulle ambizioni future. Oggi, vedere la nostra realtà universitaria posizionarsi al primo posto in molte aree disciplinari della didattica e entrare nella top ten in numerosi altri settori rappresenta per noi motivo di grande orgoglio e soddisfazione. Questi risultati sono la dimostrazione concreta dell’impegno costante di tutta la comunità accademica — dai docenti al personale tecnico-amministrativo, fino agli studenti — che ogni giorno contribuisce a costruire un Ateneo di eccellenza. Siamo consapevoli di competere con istituzioni storiche e strutturalmente consolidate, ma il nostro successo testimonia che la qualità della didattica, la capacità di innovare e l’attenzione alle esigenze degli studenti sono elementi fondamentali per emergere e affermarsi nel panorama nazionale.“