FOGGIA – Un nuovo caso scuote la giunta guidata dalla sindaca Maria Aida Episcopo. Fratelli d’Italia, per voce della coordinatrice cittadina Daria Cascarano, denuncia gravi irregolarità in un affidamento diretto per la fornitura e posa in opera di arredo urbano, per un valore complessivo di oltre 136mila euro (IVA esclusa), assegnato alla società “Servitalia Società Cooperativa”. Il problema? Tra i soci risulta la sorella della vice sindaco e assessore all’Ambiente, Lucia Aprile.

Una vicenda che, se confermata nei termini denunciati, solleva forti dubbi sulla trasparenza amministrativa e sul rispetto delle normative in materia di appalti pubblici.

Tempistiche sospette e un conflitto d’interesse evidente

A destare sconcerto è innanzitutto la tempistica della procedura. Secondo quanto emerso dai dati ufficiali, la cooperativa “Servitalia” risulta costituita il 24 febbraio 2025, iscritta alla Camera di Commercio il 7 marzo e resa attiva soltanto il 19 giugno 2025. Tuttavia, l’avviso pubblico per l’affidamento diretto riportava come termine ultimo per la presentazione delle offerte le ore 12 del 13 giugno. Un dettaglio non secondario: come può una società partecipare a una procedura comunale prima ancora di risultare formalmente operativa?

«È una domanda che merita una risposta immediata – incalza Cascarano – perché riguarda la legittimità stessa dell’iter seguito dall’amministrazione. Siamo di fronte a un’anomalia evidente, che mina alle fondamenta i principi di legalità e parità di accesso nelle gare pubbliche».

Il nodo dell’esperienza pregressa

Ma non è solo la cronologia degli eventi a far discutere. Fratelli d’Italia evidenzia anche un’altra criticità: la mancanza di requisiti specifici della cooperativa affidataria. L’articolo 50 del Codice dei Contratti Pubblici prevede che, anche per affidamenti diretti sotto soglia, sia garantita la scelta di operatori con documentate esperienze pregresse coerenti con la natura delle prestazioni richieste. “Servitalia”, attiva da poche settimane, secondo quanto risulta, si occuperebbe prevalentemente di pulizie generali. Difficile, quindi, trovare nella sua attività pregressa elementi utili a giustificare l’affidamento per lavori di arredo urbano.

«Il sospetto – dichiara Cascarano – è che non si tratti di una selezione meritocratica, ma di un’assegnazione pilotata in favore di un soggetto riconducibile a un familiare diretto di un esponente della giunta. È inaccettabile».

Precedenti poco rassicuranti

Non sarebbe neppure la prima volta che l’assessore Aprile finisce al centro di polemiche simili. Durante il periodo natalizio, sempre secondo FdI, un altro affidamento diretto – per il noleggio e montaggio dei chioschi in piazza – sarebbe stato attribuito a un’azienda legata al fratello dell’assessore. “Una gestione della cosa pubblica – accusa Cascarano – che sembra ignorare le più elementari regole di imparzialità e correttezza”.

FdI chiede il ritiro dell’atto: “Trasparenza non è un’opzione”

Alla luce di quanto emerso, Fratelli d’Italia chiede all’Amministrazione Episcopo il ritiro immediato del provvedimento in autotutela. Qualora ciò non avvenisse, il partito si riserva di procedere con una segnalazione formale alle autorità competenti, affinché venga fatta piena luce sulla vicenda.

«La trasparenza – conclude Cascarano – non può essere una parola da sventolare in campagna elettorale e ignorare nell’azione amministrativa. I cittadini foggiani hanno il diritto di sapere come vengono spesi i loro soldi e se le regole valgono davvero per tutti. Questo non è più un caso politico: è una questione di legalità e di rispetto delle istituzioni».