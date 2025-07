Il grido di Slow Food Manfredonia: «Ambiente, cibo e territorio sono un unico bene da proteggere»

Slow Food Manfredonia esprime profondo sgomento e indignazione per il devastante incendio che oggi ha colpito l’Oasi Lago Salso, quasi certamente di origine dolosa. Questo evento segue due roghi precedenti – uno sulla Riviera Sud il 16 luglio, l’altro nella zona industriale D46 il 17 luglio, con il coinvolgimento di ecoballe – che delineano un’escalation criminale preoccupante.

Questi eventi sono il segno inequivocabile di un attacco sistematico al territorio, aggravato da una condizione gestionale dell’Oasi che dura ormai da troppi anni di stallo e scarso presidio. Non è possibile tollerare che un bene prezioso come il Lago Salso – SIC/ZPS, parte del Parco Nazionale del Gargano, – resti a rischio o abbandonato, vulnerabile a speculatori e criminali ambientali.

La governance frammentata e inefficace, con i terreni dell’Oasi di proprietà del Comune di Manfredonia ma gestiti dalla Società Oasi Lago Salso S.p.A. (in liquidazione e partecipata al 96% dal Parco Nazionale del Gargano), ha prodotto paralisi e abbandono. Da anni, non vi è più manutenzione, né attività educative, né vigilanza costante. La “gestione” si è fermata, ma la natura non può fermarsi: o si custodisce, o si perde. L’Oasi Lago Salso non è solo un luogo: è un simbolo: rifugio di aironi, falchi, anatre rare, è uno dei principali habitat umidi del Mediterraneo. E oggi arde in silenzio, tra l’inerzia istituzionale e l’assenza di presidio.

Come Slow Food, continueremo a batterci per una Manfredonia che metta al centro la cura del territorio, la tutela della biodiversità e il rispetto del bene comune. E lo faremo con iniziative pubbliche, campagne educative e azioni condivise. La nostra idea di cibo buono, pulito e giusto si nutre di un ambiente vivo e sano. Difendere l’Oasi Lago Salso significa difendere anche noi stessi. L’Oasi non è un altrove. È parte della nostra casa, della nostra identità, del nostro futuro.

Slow Food Manfredonia