Incendio all'Oasi Lago Salso, il Vescovo di Manfredonia: "Crimini contro la natura, non resteremo in silenzio"

Un incendio di proporzioni drammatiche sta devastando in queste ore l’area dell’Oasi Lago Salso, un’oasi faunistica preziosa e simbolo del patrimonio ambientale di Manfredonia. Le fiamme, alimentate da un vento impetuoso e dall’erba secca, stanno divorando ettari di territorio lungo la Riviera sud, mettendo a rischio flora, fauna e l’equilibrio di un ecosistema unico. La situazione è resa ancora più drammatica dalla chiusura della strada statale che collega Manfredonia a Zapponeta e alla provincia Barletta-Andria-Trani, nel tratto compreso tra Sciale degli Zingari e Sciale delle Rondinelle, per motivi di sicurezza. Colonne di fumo nero sono visibili da chilometri di distanza, preoccupando non solo i residenti, ma anche i numerosi turisti presenti in zona.

Fortunatamente non si registrano feriti né danni alle cosiddette ‘ecoballe’, già al centro di polemiche nelle scorse settimane. Ma dietro questa calamità naturale si cela un atto di vero e proprio terrorismo ambientale: gli incendi sono stati appiccati da “mani criminali”, che con gesti premeditati e ignobili stanno distruggendo il nostro territorio. Questi roghi, frutto di una logica criminale e distruttiva, rappresentano una nuova “terra dei fuochi” nel cuore del Tavoliere, dove il disprezzo per il Creato si traduce in attacchi diretti alla nostra terra e alla comunità.

Nel suo Messaggio per la Giornata del Creato 2025, Papa Leone XIV denuncia l’inarrestabile degrado ambientale causato da ingiustizie e avidità: “La cura del Creato è una questione di fede e umanità”. È un appello a trasformare le parole in azioni concrete, a cambiare stili di vita e politiche per salvare ciò che resta del nostro mondo. Un grido di dolore e speranza arriva dalla comunità manfredoniana e dalle autorità locali: “Basta con questa insensata guerra al Creato”. Il Sindaco e l’Amministrazione sono in prima linea nella denuncia e nel contrasto a chi, con questi atti criminali, mette a repentaglio l’ambiente, la sicurezza e l’economia turistica di un territorio che ha sempre saputo accogliere con professionalità e calore.

Il tempo è ora, e l’impegno di tutti è indispensabile per difendere la nostra terra e costruire un futuro sostenibile per le generazioni che verranno.