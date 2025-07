Luigi Ciuffreda: il "Campione gentiluomo" che insegna e vince per Manfredonia

Manfredonia. In un Paese dove spesso lo sport si confonde con il solo calcio, la storia di Luigi Salvatore Ciuffreda, classe ’61, nato a Manfredonia, papà di Giulia e Gabriele, è la dimostrazione che passione, dedizione e cultura possono ancora fare la differenza. Chimico di professione, schermidore per vocazione, insegnante per missione: Luigi è il ritratto autentico di chi non ha mai smesso di mettersi in gioco. Tra le aule dell’ITIS di San Giovanni Rotondo insegna chimica con approccio scientifico e umano, ma non si ferma qui. Nella vita coltiva anche fotografia, viaggi e lettura storica, con particolare affetto per l’Antica Roma. Il suo rifugio è una casa in campagna, dove riscopre il silenzio come forma di rigenerazione del corpo e della mente.

La scherma era rimasta un sogno interrotto dai tempi dell’infanzia, quando praticava fioretto alle elementari, complice la passione di un suo professore. Anni dopo, grazie a una coppia di amici e al Circolo Schermistico Dauno di Foggia, che lui definisce “fiore all’occhiello del Sud Italia”, Luigi è tornato sul tappeto verde. Stavolta con la sciabola in mano, consapevole delle difficoltà, ma anche affamato di conoscenza.

Dopo un intenso periodo di preparazione, Luigi ha fatto il suo ingresso nel competitivo circuito master, dove si incrociano le lame di ex olimpionici, medagliati internazionali e campioni di altissimo livello. Nonostante l’elevata difficoltà, ha saputo distinguersi con risultati di rilievo: un bronzo nella gara a squadre ai Campionati Master di Verona, una finale conquistata nel circuito europeo ad Atene e un riconoscimento prestigioso come “Eccellenza dello Sport Pugliese 2024”, conferito dalla Regione.

Tre sessioni settimanali al circolo, più due giorni di esercizio casalingo. Riscaldamento lungo, tecnica precisa, assalti intensi. La preparazione non è solo fisica: prima di ogni competizione ascolta musica anni ’70-’80, entrando in sintonia con l’anima del combattente che vive in lui. “Le medaglie si conquistano in sala,” Luigi ricorda così le parole del suo maestro, “la gara è solo il momento in cui le ritiri.”

Oggi, come docente e atleta affermato, vede nel gesto schermistico un mezzo educativo straordinario. Peccato che il nostro territorio non investa abbastanza sullo sport: “Qui a Manfredonia. mancano strutture, visione, supporto. Eppure, in altri comuni, la scherma è diventata collante sociale” spiega con rammarico Luigi che si dice anche pronto a collaborare con le istituzioni qualora ci fosse la volontà di avviare un progetto sportivo orientato sulla scherma, uno degli sport più ricchi di fascino, eleganza e tradizione ed anche uno dei più antichi.

Luigi sogna per Manfredonia centri sportivi polivalenti, aperti a ogni disciplina, con maestri qualificati e istituzioni presenti e sarebbe felice di contribuire con la sua esperienza: perché l’insegnante, per lui, è anche un mentore di vita.

Il suo affetto per la terra sipontina emerge chiaramente anche durante le fasi di riscaldamento: indossa maglie simboliche di squadre sportive locali, rendendo omaggio al territorio e promuovendo uno sport che, prima di tutto, forma il carattere.

Il suo percorso insegna che la fatica non è nemica, ma compagna di viaggio. Che perdere è parte della crescita. Che anche da “vecchietto terribile”, come si definisce ironicamente, si può imparare, migliorare, ispirare. La sua storia non è solo una cronaca sportiva, ma un manifesto educativo per chi crede ancora nel valore autentico dello sport.

E allora, un grande in bocca al lupo a Luigi che da settembre riprenderà con le competizioni!Che la nuova stagione sportiva porti nuove sfide, nuovi successi e quella grinta indomabile che lo rende un esempio per tanti. La pedana lo aspetta e noi, da bordo campo, facciamo il tifo per il suo cuore, per la sua instancabile passione e per Manfredonia.