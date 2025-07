Manfredonia – 17 luglio 2025 – La Giunta Comunale, riunitasi nel Palazzo di Città in data odierna, ha approvato con voto unanime l’aggiornamento del Fondo Rischi Contenzioso per il triennio 2025-2027. La delibera n. 151 del 17 luglio 2025, presentata e discussa nel corso della seduta presieduta dal sindaco Domenico La Marca, conferma l’impegno dell’Amministrazione nella tutela dell’equilibrio di bilancio e nella corretta gestione delle passività potenziali legate al contenzioso in essere.

L’aggiornamento si fonda sulle disposizioni contenute nel principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (punto 5.2, lett. h, Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011), che prevede l’obbligo per gli enti locali di accantonare risorse in presenza di procedimenti legali in corso con significative probabilità di soccombenza, anche in assenza di sentenze definitive ed esecutive.

Nuove stime sulla base delle ricognizioni dell’Avvocatura

L’adeguamento del fondo è stato effettuato alla luce di una nuova ricognizione curata dall’Avvocatura Comunale, che ha aggiornato e sostituito i dati precedenti approvati con deliberazione n. 84 del 10 aprile 2025. In particolare, sono stati eliminati i procedimenti già conclusi con sentenza definitiva e inseriti nuovi giudizi attualmente pendenti, come dettagliato nei prospetti allegati alla delibera.

Gli accantonamenti previsti

Nel dettaglio, la consistenza aggiornata del Fondo Rischi Contenzioso per ciascuna annualità risulta la seguente:

Annualità 2025 – Totale: € 835.939,12

Giudizi innanzi al Giudice di Pace: € 61.783,66

Cause passive presso Tribunale e giurisdizioni superiori: € 626.062,46

Cause attive presso Tribunale e giurisdizioni superiori: € 26.150,00

Giudizi innanzi al Giudice Amministrativo: € 121.943,00

Annualità 2026 – Totale: € 914.493,96

Giudizi innanzi al Giudice di Pace: € 59.289,97

Cause passive presso Tribunale e giurisdizioni superiori: € 794.403,99

Cause attive presso Tribunale e giurisdizioni superiori: € 20.800,00

Giudizi innanzi al Giudice Amministrativo: € 40.000,00

Annualità 2027 – Totale: € 1.264.695,75

Giudizi innanzi al Giudice di Pace: dato non disponibile

Cause passive presso Tribunale e giurisdizioni superiori: € 1.247.695,75

Cause attive presso Tribunale e giurisdizioni superiori: € 17.000,00

Giudizi innanzi al Giudice Amministrativo: dato non disponibile

Approvazione all’unanimità

L’atto è stato approvato all’unanimità dalla Giunta Comunale, con la partecipazione del Segretario Generale Giacomo Scalzulli.