Manfredonia prosegue con decisione il percorso verso la rigenerazione urbana e lo sviluppo sostenibile, con particolare attenzione ai progetti finanziati nell’ambito del POR FESR-FSE 2014/2020 – Asse XII, Azione 12.1. Il 18 luglio 2025, presso il Palazzo di Città, il Dirigente del Settore VI – Urbanistica e Sviluppo Sostenibile, ing. Lucio Barbaro, ha adottato una determinazione chiave per la gestione operativa di tre importanti interventi: “Parco di Grotta Scaloria”, “Museo Civico Manfredi” e “Lama Scaloria – Sicurezza Idraulica e Mobilità Sostenibile”.

Progetti strategici per il futuro urbano

I tre progetti, già ammessi a finanziamento regionale, rappresentano un investimento significativo nel miglioramento della qualità della vita cittadina, con un occhio di riguardo alla tutela dell’ambiente, alla valorizzazione del patrimonio culturale e alla sicurezza idraulica, tema fondamentale in un territorio spesso soggetto a criticità legate alla gestione delle acque.

Il “Museo Civico Manfredi” è già in fase di cantierizzazione da gennaio 2025, segno tangibile dell’avanzamento dei lavori, mentre per il “Parco di Grotta Scaloria” e per l’intervento sulla “Lama Scaloria” si prevede a breve l’avvio delle procedure di gara per l’appalto, elementi essenziali per il progresso delle opere pubbliche.

La necessità di un supporto operativo

La determinazione adottata risponde a una esigenza concreta: l’attuale Responsabile Unico del Progetto (RUP), architetto Ciro Salvemini, funzionario esperto e qualificato del Comune, è infatti gravato da un carico di lavoro particolarmente elevato. Oltre alla responsabilità sui tre interventi di rigenerazione urbana, l’architetto Salvemini svolge compiti ordinari di notevole rilievo nel Servizio di Pianificazione e Gestione del Territorio.

Per garantire l’efficienza e la tempestività nella realizzazione degli interventi, nonché la qualità della gestione amministrativa, è stata dunque ritenuta opportuna la nomina di una figura di supporto tecnica e competente, capace di affiancare il RUP nelle numerose incombenze operative.

Nomina e competenze della figura di supporto

A ricevere questo incarico è stata l’architetto Ada Palmieri, funzionario attivo presso il Comune di Manfredonia nel VI Settore, Urbanistica e Sviluppo Sostenibile. Il curriculum professionale di Palmieri evidenzia competenze tecniche solide e un’esperienza comprovata nelle materie attinenti ai progetti in questione.

La scelta è stata formalizzata attraverso la determina n. 1339 del 18 luglio 2025, firmata dall’ing. Lucio Barbaro, che richiama il quadro normativo vigente, in particolare il D.Lgs. n. 36/2023, che prevede la possibilità per il RUP di avvalersi di una figura di supporto con adeguate competenze.