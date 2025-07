Manfredonia, Riccardi: l’Oasi Lago Salso va in fumo, “Sta bruciando l’anima del nostro territorio”

L’Oasi si estende per oltre mille ettari nel cuore del Tavoliere, tra il mare e i terreni agricoli, dove il Candelaro incontra il lago Salso. È Zona di Protezione Speciale e Sito di Interesse Comunitario. Un’area di sosta cruciale per gli uccelli migratori tra Africa ed Europa. Un esempio raro di equilibrio tra uomo e natura. E ora, è tutto in fumo. Non è un incendio qualunque. Le modalità lasciano pochi dubbi: sembra doloso. Un gesto criminale, vigliacco, che colpisce il simbolo stesso di una terra che prova, tra mille difficoltà, a costruire un futuro sostenibile. Chi ha appiccato il fuoco, se sarà confermato, ha colpito l’intera comunità, ha tradito la bellezza, ha distrutto vite, ha violato un bene comune.

Ci chiediamo: dov’erano i controlli? Perché non c’erano mezzi aerei pronti? Come è possibile che un luogo così sensibile non sia presidiato in giornate di caldo estremo e vento forte? E dove sono finiti i progetti promessi, le bonifiche annunciate, la valorizzazione sbandierata in ogni convegno? Ora servono risposte, indagini, nomi e responsabilità. Ma serve anche di più. Serve una mobilitazione civica. Serve una nuova resistenza ecologica. L’Oasi Lago Salso non è “solo” un’area umida. È un simbolo di speranza, di biodiversità, di armonia tra natura e comunità. Ed è proprio da qui che deve ripartire il riscatto della nostra terra.