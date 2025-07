Un territorio martoriato dagli incendi. Come sempre, ancora in fiamme area Oasi Lago Salso. "Aiuto, fermate questi pazzi malati"

MANFREDONIA, 18 luglio 2025. Un nuovo vasto incendio è divampato questa mattina, 18 luglio, nella zona dell’Oasi Lago Salso, all’interno dell’agro di Manfredonia.

Si tratta del terzo rogo di grandi dimensioni in meno di quattro giorni, nel territorio di Manfredonia.

Fortunatamente, non si registrano feriti, né risultano coinvolte le ecoballe già finite al centro delle cronache nei giorni scorsi. Rimane però altissimo l’allarme per la vulnerabilità dell’area naturalistica e per la reiterazione sistematica degli episodi.

Le fiamme sono scoppiate ieri sera e riprese poi stamattina, in più punti lungo la Strada Provinciale 141, che collega Manfredonia a Zapponeta, all’altezza della zona umida dell’Oasi Lago Salso, una delle più importanti aree protette del Mezzogiorno. Il fronte di fuoco ha rapidamente minacciato canneti, aree agricole, vegetazione palustre e zone di nidificazione di uccelli rari, ma anche plastica, copertoni.

Immediato l’intervento di Vigili del Fuoco, Carabinieri Forestali, squadre della Protezione Civile e operatori volontari, tra cui il personale CIVILIS, già impegnato nella vigilanza ambientale disposta dal Comune di Manfredonia.

Secondo le prime verifiche, l’origine dell’incendio appare chiaramente dolosa: i focolai sarebbero partiti simultaneamente in zone distanti tra loro. Un modus operandi che richiama episodi precedenti e che ha portato il comandante della CIVILIS, Giuseppe Marasco, a parlare senza mezzi termini di “criminali della natura”.

Cronologia degli incendi: quattro giorni di fuoco

Il primo rogo di questa serie si è sviluppato il 15 luglio nell’area dell’ex lido Bagni di Romagna, ancora una volta in prossimità di ecoballe e zone verdi. L’intervento dei Vigili del Fuoco ha evitato la propagazione del rogo a infrastrutture civili.

Nella notte tra il 16 e il 17 luglio, le fiamme hanno ripreso vigore, coinvolgendo un altro deposito di ecoballe nella stessa zona industriale. A seguito dell’evento, il Comune ha disposto una vigilanza armata permanente e il presidio delle aree sensibili.

Infine, il rogo odierno, il più esteso per superficie interessata e il più grave dal punto di vista ambientale. Le fiamme hanno rischiato di devastare una zona riconosciuta come Sito d’Importanza Comunitaria (SIC) e Zona di Protezione Speciale (ZPS), dove nidificano specie tutelate a livello europeo.