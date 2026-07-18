È scontro sulla riorganizzazione del servizio di emergenza-urgenza nel Gargano. Il sindaco di Ischitella, Raffaele Sciscio, ha criticato la decisione della Regione Puglia di trasferire l’ambulanza della postazione del 118 di Ischitella per garantire il servizio presso la Guardia Medica Turistica di San Menaio, definendo la scelta inaccettabile perché rischia di lasciare scoperto un intero territorio.

“Questo NON è il modo di risolvere i problemi dell’emergenza-urgenza. Spostare una postazione da un comune all’altro significa semplicemente “scoprire” un territorio come Ischitella, lasciandolo pericolosamente senza un presidio di soccorso fondamentale. Non si risolve un’emergenza creandone un’altra a pochi chilometri di distanza!”, afferma il primo cittadino.

Sciscio spiega di essersi attivato immediatamente, anche nella veste di coordinatore dei sindaci del Distretto sanitario n. 53, confrontandosi con il responsabile delle postazioni del 118 dell’ASL Foggia per individuare una soluzione temporanea.

Al termine dell’incontro è stato concordato il ripristino immediato dell’ambulanza presso la postazione di Ischitella, mentre il secondo mezzo attualmente in servizio a Vico del Gargano verrà trasferito temporaneamente alla Torre dei Preposti, a San Menaio, così da assicurare la copertura di entrambe le aree.

Il sindaco sottolinea però che si tratta esclusivamente di una misura provvisoria. “Questa non è la soluzione definitiva, ma una misura per limitare i danni. È decisamente meglio avere due Comuni coperti con un’ambulanza ciascuno, piuttosto che avere un territorio totalmente sguarnito e un altro con due mezzi. La logica del “gioco delle tre carte” sulla pelle dei cittadini non può funzionare”.

Infine, Sciscio rivolge un appello alla Regione Puglia affinché vengano adottati interventi strutturali e definitivi per garantire il diritto alla salute sia dei residenti sia dei numerosi turisti che frequentano il Gargano durante la stagione estiva.

“La Regione Puglia prenda immediatamente atto di questa situazione insostenibile. Il Gargano e le sue località turistiche non possono essere gestiti con questa approssimazione. Se non verranno presi provvedimenti strutturali e definitivi per garantire il diritto alla salute di residenti e turisti, prevedo un autunno decisamente caldo. Noi non faremo un solo passo indietro sulla sicurezza della nostra gente”.

Lo riporta su Facebook, Lello Sciscio Sindaco Vico.