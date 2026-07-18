Andrea Agnoletto vince il Main Event dei Campionati Italiani ISOP 2026 a Campione d'Italia

Dal 3 al 15 giugno 2026, il Casinò di Campione d’Italia ha ospitato i Campionati Italiani ISOP (acronimo di Italian Series of Poker) edizione 2025-2026, e giunto alla sua quindicesima stagione. Il Main Event, con buy-in da 990€, si è concluso con la vittoria di Andrea Maria Agnoletto, che ha incassato 50.880€ come prima moneta.

In questo articolo andremo ad analizzare nel dettaglio questo torneo e, nello specifico, le sue battute finali. Ovviamente, ricordiamo che il Poker è gioco d’azzardo e che pertanto deve essere approcciato in modo responsabile e cauto.

Numeri e struttura dei Campionati Italiani ISOP

L’ISOP (Italian Series of Poker) è un circuito di tornei live di poker organizzato in Italia dal 2009, con sede principale al Casinò di Campione d’Italia. Dal 2011 organizza ogni anno i Campionati Italiani, evento che rappresenta la tappa conclusiva della stagione. Il circuito opera all’interno del quadro normativo del gioco pubblico italiano: il Casinò di Campione d’Italia è uno dei quattro casinò terrestri autorizzati in Italia, insieme a quelli di Venezia, Sanremo e Saint-Vincent, e opera sotto la supervisione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM).

I tornei live in casinò sono soggetti al regolamento interno della casa da gioco e all’ordinamento giuridico italiano. Il poker, pur essendo classificato dall’ADM come gioco di abilità a distanza nella sua declinazione online, rimane comunque una forma di gioco d’azzardo, e pertanto è accessibile solamente a maggiorenni; oltre a questo, chi organizza questi eventi ha l’obbligo di promuovere un approccio responsabile e informato al gioco.

Il Main Event ha raccolto complessivamente 340 ingressi, generando un montepremi totale di 290.700€. Il torneo si è svolto su più giorni: al termine del Day 2, aperto ancora per tre livelli di late registration, si sono aggiunti 82 giocatori ai 122 qualificati dai flight iniziali, portando il campo definitivo alla cifra finale.

Il montepremi è stato distribuito tra 39 posizioni a premio, con un minimo di 1.800€ per i giocatori che hanno raggiunto questa soglia. Il secondo classificato, Daniele Miniello, ha vinto 40.120€ più un pacchetto per Las Vegas del valore di 4.000€ con l’Italian Poker Team.

I partecipanti dell’ISOP

I 340 iscritti provenivano da 13 nazioni diverse. L’82,9% dei partecipanti era italiano, mentre la Svizzera rappresentava la seconda nazionalità per numero di iscritti con il 7,5% del campo. Il resto era composto da giocatori provenienti da Germania, Romania, Russia, Ucraina, Cina, Francia, Libia, Regno Unito, Spagna, Slovacchia e Croazia.

La finale del 15 giugno

Il tavolo finale televisivo ha preso il via il 15 giugno con otto giocatori. La prima eliminazione è stata quella di Natale Daniele Sottile, ottavo classificato per 8.100€, la cui coppia di Donne ha ceduto contro A-K di Miniello con un Re apparso al flop. Manuel Marrandino si è fermato al settimo posto per 9.700€. Le eliminazioni successive hanno ridotto il campo fino al testa a testa finale tra Agnoletto e Miniello, conclusosi con la vittoria del primo.

Angelo Benazzi e la tripletta di bracciali

Il personaggio più discusso del festival, non è stato il vincitore del Main Event ma Angelo Benazzi, che ha conquistato tre bracciali ISOP nel corso della manifestazione: nel Campionato Italiano Deep, nel Campionato Italiano Omaha e nel Campionato Italiano 8-Max.

Il Campionato Italiano Deep è una variante del Texas Hold’em con struttura “deep stack”, che prevede un ritmo più lento nelle eliminazioni e quindi partite mediamente più lunghe.

Il Campionato Italiano Omaha è invece basato sul Pot-Limit Omaha, variante in cui ogni giocatore riceve quattro carte coperte anziché due come nel Texas Hold’em, e deve obbligatoriamente usarne esattamente due in combinazione con tre delle cinque carte comunitarie.

Il Campionato Italiano 8-Max, infine, è un torneo di Texas Hold’em con tavoli da massimo otto giocatori anziché i consueti nove o dieci.

Benazzi ha vinto l’8-Max superando nel testa a testa finale il tedesco Severin Alexander Senff, secondo classificato per 2.360€, con un montepremi totale dell’evento di 10.496€.

I prossimi appuntamenti del circuito