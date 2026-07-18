BARI – Il Tribunale di Bari ha revocato il sequestro di prevenzione disposto nei confronti dell’ex avvocato penalista Giancarlo Chiariello, ritenendo che non possa essere qualificato come soggetto «fiscalmente pericoloso». La decisione, adottata dalla Terza sezione penale – Misure di prevenzione, comporta la restituzione di beni per un valore complessivo di circa 4,3 milioni di euro, in parte intestati allo stesso Chiariello e in parte a un figlio, terzo interessato nel procedimento.

Tra i beni restituiti figurano l’immobile nel centro di Bari che ospitava lo studio professionale dell’ex legale, un appartamento adibito ad abitazione privata, somme depositate su conti correnti, quote di un fondo di investimento, denaro contante, un orologio Baume & Mercier con cinturino in oro, un lingotto d’oro e gli oltre 1,1 milioni di euro in contanti sequestrati nell’abitazione del figlio Alberto nell’aprile del 2021.

Proprio su quella ingente somma di denaro, all’epoca del sequestro, Chiariello aveva rivendicato la proprietà durante l’interrogatorio, sostenendo che si trattasse dei risparmi accumulati nell’arco di circa vent’anni di attività professionale.

Giancarlo Chiariello, per anni tra i più noti penalisti del Foro di Bari, era stato arrestato nell’aprile 2021 insieme all’ex giudice Giuseppe De Benedictis nell’ambito dell’inchiesta sulla presunta corruzione in atti giudiziari. Per quella vicenda l’ex avvocato sta scontando una condanna definitiva a sei anni di reclusione.

Parallelamente resta la vicenda relativa ai reati tributari, legata alla presunta evasione fiscale sugli onorari professionali. Sul piano fiscale, tuttavia, Chiariello ha definito la propria posizione attraverso un accertamento con adesione, versando all’Erario circa 1,7 milioni di euro.

La decisione del Tribunale riguarda esclusivamente il procedimento di prevenzione patrimoniale e, in particolare, la valutazione sulla sussistenza della cosiddetta «pericolosità fiscale», presupposto ritenuto insussistente dai giudici per mantenere il sequestro dei beni. Fonte: La Gazzetta del Mezzogiorno.it