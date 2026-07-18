Dopo quattro stagioni si chiude il percorso di Alessandro Ligi con l’Audace Cerignola. Il difensore centrale, arrivato come primo acquisto del club nel calcio professionistico, ha salutato la società e la tifoseria gialloblù con un lungo messaggio di ringraziamento.

“Dopo 4 anni è arrivato il momento di salutarci. Non è facile trovare le parole giuste, perché in momenti così si finisce sempre per dimenticare qualcosa o qualcuno”, ha scritto Ligi nel suo messaggio di commiato.

Il calciatore ha ricordato il forte legame creatosi con la città e con l’ambiente cerignolano: “Sin dal primo momento ci avete fatto sentire a casa, accolti dal vostro calore e dalla vostra generosità, come solo le persone del Sud sanno fare”.

Ligi ha sottolineato anche l’entusiasmo trovato nella piazza gialloblù, percepito fin dai primi giorni: “La cosa che ci ha subito colpito è stato l’entusiasmo che si respirava in città, percepibile già passeggiando lungo il corso o nello sguardo dei bambini felici di giocare con un semplice pallone”.

Nel suo saluto il difensore ha poi evidenziato l’impegno profuso durante la sua esperienza con l’Audace: “Lascio una grande famiglia, l’Audace Cerignola, alla quale in questi anni ho dato tutto me stesso, con impegno e dedizione, cercando di ripagare la fiducia che mi era stata data”.

Un pensiero speciale è stato rivolto alla tifoseria, protagonista insieme alla squadra del percorso vissuto in questi anni: “Un saluto a tutta la tifoseria che ha gioito e sofferto con noi e che, anche dopo le sconfitte più brucianti, non ci ha mai lasciati soli, ma ha sempre saputo toccare le corde giuste per farci rialzare più motivati di prima”.

Infine, Ligi ha ringraziato le persone incontrate durante la sua permanenza in città: “Un ringraziamento speciale a tutti i nostri amici, con i quali abbiamo condiviso tanti bellissimi momenti che porteremo sempre con noi e che ci hanno fatto scoprire quanto di prezioso ci sia nelle persone e nei luoghi di questo magnifico territorio”.

Il difensore ha concluso il suo messaggio con parole di grande affetto verso Cerignola: “Grazie di tutto Gnola, per le emozioni e l’affetto che ci avete regalato in questi anni. Una parte di noi sarà per sempre gialloblù!”

Lo riporta tuttocalciopuglia.com.