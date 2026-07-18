Cinquant'anni dopo il diploma, emozioni e ricordi: la classe V C Ragioneria del "Toniolo" si ritrova a Manfredonia

MANFREDONIA – Mezzo secolo dopo il diploma, gli ex studenti della classe V C Ragioneria, anno scolastico 1975/1976, dell’allora Istituto Tecnico Commerciale “Giuseppe Toniolo” di Manfredonia si sono ritrovati per celebrare insieme un traguardo speciale: i 50 anni dal conseguimento del diploma.

La giornata è iniziata con un momento particolarmente significativo davanti all’ingresso dello storico istituto di via Barletta, dove gli ex compagni di classe hanno voluto immortalare l’incontro con una foto ricordo proprio sulla scalinata della scuola che, cinquant’anni fa, li aveva accompagnati verso la maturità e l’ingresso nella vita adulta.

Un’immagine carica di emozione, sorrisi e abbracci, che racconta il valore del tempo e dei legami rimasti intatti nonostante il trascorrere degli anni.

Alla reunion hanno partecipato oltre venticinque ex studenti, mentre cinque o sei compagni non hanno potuto essere presenti per motivi di salute. Il ricordo è andato anche ai due compagni di classe scomparsi, ai quali i presenti hanno dedicato un pensiero commosso, ricordandone il percorso condiviso tra i banchi del “Toniolo”.

A rendere ancora più speciale l’incontro è stata la presenza di due docenti che hanno segnato la formazione di quella generazione di ragionieri: il professor Vittorio Tricarico, accolto con un lungo applauso dagli ex alunni, e la professoressa Ciociola, che hanno condiviso con gli ex studenti ricordi, aneddoti e momenti di una stagione scolastica rimasta nel cuore di tutti.

Dopo la visita all’istituto, la festa è proseguita al ristorante “Vela d’Oro” di Manfredonia, dove il pranzo conviviale è diventato l’occasione per ripercorrere cinquant’anni di vita, tra racconti di esperienze professionali, famiglie, figli e nipoti.

L’atmosfera è stata quella delle grandi occasioni: le emozioni del primo incontro hanno rapidamente lasciato spazio alle risate, ai ricordi delle interrogazioni, delle amicizie nate tra i corridoi della scuola e delle speranze che accompagnavano quei giovani diplomati del 1976.