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Home // Barletta // Commando armato assalta un autista in Puglia: camion rubato recuperato nel porto di Ancona

COMMANDO ANCONA Commando armato assalta un autista in Puglia: camion rubato recuperato nel porto di Ancona

Secondo quanto ricostruito, la rapina era avvenuta intorno alle 4.30 del mattino

Carabinieri in azione (immagine d'archivio, ph: http://2.bp.blogspot.com)

Carabinieri in azione (immagine d'archivio, non riferita al testo, ph: http://2.bp.blogspot.com)

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
18 Luglio 2026
Barletta // BAT //

ANCONA – Era pronto a essere imbarcato su una motonave diretta a Durazzo il camion Volvo FMX rapinato lo scorso 25 giugno lungo la Statale 16, nel territorio di San Ferdinando di Puglia. Il mezzo, di proprietà di un’azienda della provincia di Barletta-Andria-Trani, è stato recuperato nel pomeriggio di ieri nel porto di Ancona grazie a un’operazione condotta dai Carabinieri della Stazione Ancona Centro con il supporto della Guardia di Finanza.

Secondo quanto ricostruito, la rapina era avvenuta intorno alle 4.30 del mattino. Un commando composto da quattro uomini armati di kalashnikov avrebbe bloccato il camion utilizzando una potente berlina, costringendo l’autista a scendere dal mezzo per poi impossessarsene e dileguarsi.

Dopo settimane senza alcuna traccia, il veicolo è stato rinvenuto all’interno dell’area portuale di Ancona, già nascosto nel garage della motonave AF Claudia, pronta a salpare verso l’Albania.

Per cercare di superare i controlli, i responsabili avevano rimosso le targhe e modificato alcuni elementi identificativi del camion. Il mezzo è stato posto sotto sequestro e trasferito in una depositeria autorizzata, dove sarà sottoposto agli accertamenti tecnici della Sezione Investigazioni Scientifiche dell’Arma.

Le indagini, coordinate dall’autorità giudiziaria e condotte congiuntamente da Carabinieri e Guardia di Finanza, sono ora finalizzate a identificare chi abbia organizzato l’imbarco del veicolo e a risalire ai responsabili della rapina.

L’episodio conferma l’attenzione delle forze dell’ordine verso i traffici illeciti che utilizzano i porti dell’Adriatico come possibile via di esportazione di mezzi rubati verso l’estero. Fonte: AnconaToday.

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