CUS Foggia, confermato Mario Del Grosso nello staff tecnico

Il CUS Foggia riparte dalla continuità tecnica e tra le riconferme più significative c’è quella di Mario Del Grosso, ex portiere e oggi collaboratore tecnico di mister Coccia, che ha voluto fortemente al suo fianco dopo i tanti anni condivisi da compagni di squadra.

I due, oggi insieme sulla panchina rossonera, puntano a raggiungere i playoff nel prossimo campionato di Serie C1, con l’ambizione di costruire un percorso che possa, in futuro, portare il club foggiano alla promozione in Serie B.

Del Grosso ha espresso tutta la propria soddisfazione per la fiducia ricevuta dalla società. “Sono molto soddisfatto anche per la mia riconferma, la nostra è una società che non lascia nulla al caso. Poi l’avventura con l’Under 19 cominciata lo scorso anno è stata bellissima, ciò consente al club di porre le basi per il futuro. Quest’anno cercheremo di avere un netto miglioramento, anche perché l’obiettivo è quello di fare un buon lavoro sui ragazzi”.

L’allenatore ha poi spiegato il ruolo che ricopre all’interno dello staff tecnico e il rapporto consolidato con mister Coccia. “Il mister mi ha chiesto una mano come suo collaboratore. Insieme abbiamo condiviso diversi anni, tra i quali ben tre in A2, e ciò mi gratifica molto. Dopotutto è risaputo che quattro occhi notano ciò che solo in due non riuscirebbero. Ovviamente ci confrontiamo sempre sulle decisioni da prendere, quindi ci aiutiamo moltissimo”.

Sul fronte della programmazione, Del Grosso ha evidenziato come il lavoro della società non si sia mai fermato e ha annunciato che la preparazione atletica prenderà il via il prossimo 24 agosto.

“In realtà la stagione del CUS non è mai finita. Ovviamente il 24 agosto cominceremo anche il lavoro con i ragazzi, in preparazione atletica. Alla società abbiamo chiesto la riconferma della squadra, perché integrare un paio di giocatori in un sistema di gioco già ben collaudato può consentirci di partire bene. Chiaramente speriamo nel meglio, ma credo che l’inserimento in gruppo dei tre nuovi arrivi avverrà senza troppi problemi”.

Secondo il collaboratore tecnico, il prossimo campionato si preannuncia particolarmente equilibrato e competitivo, con numerose società intenzionate a rinforzare i propri organici.

“Conosco bene l’ambiente, ma soprattutto le società. Ci sono diversi club che si stanno attrezzando per cercare di vincere il campionato, mentre altri team che nella passata stagione hanno disputato i playout si stanno rafforzando, ingaggiando calcettisti che hanno giocato i playoff. Questo fa capire quanto competitivo sarà il prossimo campionato”.

Del Grosso si è soffermato anche sul ruolo del settore giovanile, spiegando che l’Under 19 rappresenta un progetto di prospettiva, ma che al momento può offrire un contributo limitato alla prima squadra.

“Al momento l’Under 19 può solo in maniera relativa aiutare il team principale. È un lavoro a lungo termine. Prima, con l’Under 21, c’era la possibilità di disputare altri tre anni di giovanili e i ragazzi avevano il tempo di crescere fisicamente. Diverso è il discorso per un atleta dell’Under 19 che, anche dal punto di vista fisico, non è ancora pronto per affrontare un campionato di Serie C1”.

In conclusione, il tecnico ha ribadito l’obiettivo stagionale del CUS Foggia: “Noi vogliamo migliorare quanto fatto lo scorso anno, raggiungendo la qualificazione playoff”.