Decaro frena sulle primarie del centrosinistra: "Ora sto facendo il presidente della Regione" - Fonte Immagine: ansa.it

Antonio Decaro allontana, almeno per il momento, le ipotesi che lo vedrebbero tra i possibili candidati alle primarie per la guida del centrosinistra. Intervenendo all’iniziativa “Prima le idee”, promossa da Italia Viva a Bari, il presidente della Regione Puglia ha sottolineato come il suo impegno sia oggi concentrato sull’attività di governo regionale.

“Ora sto facendo il presidente della Regione e ci sono tanti problemi e temi che hanno un riscontro nazionale”, ha dichiarato Decaro, evidenziando il legame tra le questioni che riguardano la Puglia e le grandi sfide del Paese.

Il governatore ha spiegato che la sua presenza all’incontro è stata l’occasione per affrontare temi che coinvolgono contemporaneamente il livello regionale e quello nazionale. Tra questi ha citato la sanità, con le liste d’attesa, il sottofinanziamento del Fondo sanitario nazionale rispetto all’aumento dei costi, le carenze infrastrutturali e la riduzione del fondo di perequazione infrastrutturale.

Decaro ha inoltre ricordato il rapporto costruito negli anni con numerosi esponenti di Italia Viva: “Con molti parlamentari di Italia Viva ho fatto un percorso nazionale molto importante e durante la campagna per le Regionali mi hanno sostenuto tutti”.

Guardando alle prossime sfide politiche, il presidente della Regione ha infine ribadito la necessità di puntare su una piattaforma condivisa all’interno della coalizione: “Speriamo di condividere gli obiettivi, le idee possono essere diverse, ma occorre costruire un programma sul quale la coalizione può lavorare per le Politiche nazionali, che è l’appuntamento elettorale più vicino”.

Lo riporta ansa.it.