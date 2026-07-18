Edizione n° 6130

BALLON D'ESSAI

ENIGMA VARIATIONS // Hollywood sul Gargano: Baia dei Mergoli si trasforma in un set internazionale
17 Luglio 2026 - ore  18:39

CALEMBOUR

PADOVA PROSTITUZIONE // Costringe la moglie incinta a prostituirsi, arrestato 26enne
18 Luglio 2026 - ore  08:47

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Foggia // Enterra amplia il polo energetico di Foggia: via libera alla modifica dell’Autorizzazione Unica Ambientale

FOGGIA PROVINCIA Enterra amplia il polo energetico di Foggia: via libera alla modifica dell’Autorizzazione Unica Ambientale

La Provincia approva l'aggiornamento dell'AUA per lo stabilimento di Rignano Garganico Scalo. Oltre alla centrale a biomasse saranno realizzati un impianto per la produzione di biometano avanzato e uno dedicato alla rettifica del mosto per la produzione di MCR

Enterra

Enterra amplia il polo energetico di Foggia: via libera alla modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale - Fonte Immagine: foggiatoday.it

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
18 Luglio 2026
Foggia // Politica //

La Provincia di Foggia ha approvato la modifica sostanziale dell’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) rilasciata alla società Enterra Spa, dando il via libera all’ampliamento del polo produttivo situato in località Rignano Garganico Scalo, lungo la Strada Provinciale 22, nel territorio comunale di Foggia. Il provvedimento aggiorna l’autorizzazione già concessa nel dicembre 2024 e consente all’azienda di integrare nuove attività industriali all’interno del complesso già esistente.

L’intervento rappresenta un ulteriore passo nello sviluppo di un’area produttiva già destinata alla generazione di energia da fonti rinnovabili. Accanto alla centrale termoelettrica alimentata a biomasse vegetali, infatti, sorgeranno un impianto per la produzione di biometano avanzato attraverso il trattamento anaerobico di sottoprodotti agricoli, agroalimentari ed effluenti zootecnici e un impianto destinato alla rettifica del mosto per la produzione di MCR, il Mosto Concentrato Rettificato utilizzato principalmente nel comparto enologico.

La richiesta di modifica era stata trasmessa alla Provincia dal SUAP del Comune di Foggia a seguito dell’istanza presentata dalla società, rappresentata dall’amministratore unico Michele Lagioia. L’aggiornamento dell’autorizzazione si è reso necessario proprio per includere le nuove linee produttive e le relative prescrizioni ambientali, mantenendo un unico titolo autorizzativo per tutte le attività presenti nello stabilimento.

Dal punto di vista amministrativo, il provvedimento riguarda tre distinti ambiti di tutela ambientale. Il primo interessa gli scarichi idrici, comprendendo sia le acque meteoriche sia le acque reflue industriali sottoposte a depurazione, oltre alle acque reflue civili. Il secondo riguarda le emissioni in atmosfera derivanti dai nuovi impianti produttivi, mentre il terzo prende in considerazione gli aspetti relativi all’impatto acustico dell’intero insediamento industriale. Tutti questi elementi confluiscono nell’Autorizzazione Unica Ambientale prevista dal D.P.R. 59 del 2013, che riunisce in un solo procedimento diversi titoli autorizzativi ambientali.

L’atto adottato dalla Provincia non rappresenta ancora il titolo definitivo per l’esercizio delle nuove attività. Come previsto dalla normativa, sarà infatti il SUAP del Comune di Foggia a rilasciare il provvedimento conclusivo dopo le verifiche previste dalla legislazione antimafia e dagli altri adempimenti di competenza. Successivamente il titolo verrà trasmesso anche ad ARPA Puglia e agli altri enti coinvolti nei controlli ambientali.

L’aggiornamento autorizzativo mantiene la validità della precedente AUA, senza modificare la scadenza fissata al 28 gennaio 2040. Entro sei mesi da quella data la società dovrà presentare domanda di rinnovo, mentre eventuali ulteriori modifiche agli impianti dovranno essere preventivamente sottoposte a una nuova procedura autorizzativa secondo quanto stabilito dal D.P.R. 59/2013.

Nel provvedimento viene inoltre precisato che la Provincia conserva la facoltà di imporre, prima della scadenza naturale dell’autorizzazione, un aggiornamento delle prescrizioni qualora intervengano nuove disposizioni legislative o si renda necessario garantire il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale. Restano inoltre validi tutti gli ulteriori titoli eventualmente richiesti da altre amministrazioni, compresi quelli di natura edilizia e paesaggistica.

A cura di Michele Solatia.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

"Perché nasca una prateria bastano un trifoglio, un'ape e un sogno." – Emily Dickinson

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO