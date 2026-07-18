Foggia. Esplosione nella notte al bancomat BPER di Corso Garibaldi, paura in centro (foto video)

FOGGIA – Esplosione nella notte al bancomat BPER di Corso Garibaldi, paura in centro

Paura nella notte a Foggia, dove verso le ore 4 un’esplosione ha danneggiato lo sportello bancomat della filiale BPER di Corso Garibaldi, a pochi passi dal Palazzo di Città. La deflagrazione ha distrutto l’ingresso dell’istituto di credito, lasciando detriti sul marciapiede e provocando danni alla struttura.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, che hanno avviato i rilievi per ricostruire l’accaduto. Al momento sono in corso gli accertamenti per verificare se i responsabili siano riusciti a impossessarsi del denaro contenuto nello sportello ATM o se il colpo sia fallito.

L’area è stata transennata per consentire le operazioni di messa in sicurezza e i rilievi della Polizia Scientifica. Gli investigatori stanno acquisendo le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona per individuare gli autori dell’assalto.

Non si registrano feriti. Le indagini sono in corso.

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