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BPER CORSO GARIBALDI Foggia. Esplosione nella notte al bancomat BPER di Corso Garibaldi, paura in centro (foto video)

Paura nella notte a Foggia, dove un'esplosione ha danneggiato lo sportello bancomat della filiale BPER di Corso Garibaldi

Foggia. Esplosione nella notte al bancomat BPER di Corso Garibaldi, paura in centro (foto video)

Foggia. Esplosione nella notte al bancomat BPER di Corso Garibaldi, paura in centro (foto video) MAIZZI

AUTORE:
Giuseppe de Filippo
PUBBLICATO IL:
18 Luglio 2026
Cronaca // Foggia //

FOGGIA – Esplosione nella notte al bancomat BPER di Corso Garibaldi, paura in centro

Paura nella notte a Foggia, dove verso le ore 4 un’esplosione ha danneggiato lo sportello bancomat della filiale BPER di Corso Garibaldi, a pochi passi dal Palazzo di Città. La deflagrazione ha distrutto l’ingresso dell’istituto di credito, lasciando detriti sul marciapiede e provocando danni alla struttura.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, che hanno avviato i rilievi per ricostruire l’accaduto. Al momento sono in corso gli accertamenti per verificare se i responsabili siano riusciti a impossessarsi del denaro contenuto nello sportello ATM o se il colpo sia fallito.

L’area è stata transennata per consentire le operazioni di messa in sicurezza e i rilievi della Polizia Scientifica. Gli investigatori stanno acquisendo le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona per individuare gli autori dell’assalto.

Non si registrano feriti. Le indagini sono in corso.

FOTOGALLERY VIDEO ENZO MAIZZI

© StatoQuotidiano - Riproduzione riservata

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