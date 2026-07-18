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FOGGIA INCIDENTE Foggia. Violento scontro nella notte tra Toyota e Mercedes: tre persone in ospedale (foto)

Ad avere la peggio sono stati i tre occupanti delle auto coinvolte: la donna alla guida della Toyota e i due passeggeri della Mercedes sono stati soccorsi dal personale del 118

Foggia. Violento scontro nella notte tra Toyota e Mercedes: tre persone in ospedale (foto)

Foggia. Violento scontro nella notte tra Toyota e Mercedes: tre persone in ospedale (foto)

AUTORE:
Giuseppe de Filippo
PUBBLICATO IL:
18 Luglio 2026
Cronaca // Foggia //

FOGGIA – Violento incidente stradale poco dopo la mezzanotte in via Sant’Antonio, a Foggia.

Per cause ancora in corso di accertamento, una Toyota e una Mercedes, che percorrevano la strada in direzioni opposte, si sono scontrate frontalmente. L’impatto è stato particolarmente violento e i due veicoli hanno riportato ingenti danni.

Ad avere la peggio sono stati i tre occupanti delle auto coinvolte: la donna alla guida della Toyota e i due passeggeri della Mercedes sono stati soccorsi dal personale del 118 e trasportati al Pronto Soccorso per le cure del caso. Al momento non sono note le loro condizioni.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto alla messa in sicurezza dei mezzi, e gli agenti della Polizia Locale, impegnati nei rilievi utili a ricostruire l’esatta dinamica dello scontro e a gestire la viabilità nella zona.

© StatoQuotidiano - Riproduzione riservata

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