Foggia. Violento scontro nella notte tra Toyota e Mercedes: tre persone in ospedale (foto)

FOGGIA – Violento incidente stradale poco dopo la mezzanotte in via Sant’Antonio, a Foggia.

Per cause ancora in corso di accertamento, una Toyota e una Mercedes, che percorrevano la strada in direzioni opposte, si sono scontrate frontalmente. L’impatto è stato particolarmente violento e i due veicoli hanno riportato ingenti danni.

Ad avere la peggio sono stati i tre occupanti delle auto coinvolte: la donna alla guida della Toyota e i due passeggeri della Mercedes sono stati soccorsi dal personale del 118 e trasportati al Pronto Soccorso per le cure del caso. Al momento non sono note le loro condizioni.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto alla messa in sicurezza dei mezzi, e gli agenti della Polizia Locale, impegnati nei rilievi utili a ricostruire l’esatta dinamica dello scontro e a gestire la viabilità nella zona.