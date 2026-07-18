Edizione n° 6131

BALLON D'ESSAI

CASO ROGGERO // Quando lo stato condanna chi è sopravvissuto alla paura
18 Luglio 2026 - ore  09:45

CALEMBOUR

PADOVA PROSTITUZIONE // Costringe la moglie incinta a prostituirsi, arrestato 26enne
18 Luglio 2026 - ore  08:47

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Fondato a Foggia il movimento studentesco ‘Studenti Liberi’. Eletto presidente Claudio Morlino 

FOGGIA STUDENTI Fondato a Foggia il movimento studentesco ‘Studenti Liberi’. Eletto presidente Claudio Morlino 

La nuova realtà che riunisce gli studenti delle scuole superiori del territorio attorno ai valori del liberalismo, della partecipazione democratica e della formazione civica

Fondato a Foggia il movimento studentesco 'Studenti Liberi'. Eletto presidente Claudio Morlino 

Fondato a Foggia il movimento studentesco 'Studenti Liberi'. Eletto presidente Claudio Morlino 

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
18 Luglio 2026
Cronaca // Foggia //
Foggia, 18 luglio 2026 — Si è tenuto oggi il consiglio fondativo del movimento studentesco “Studenti Liberi”, la nuova realtà che riunisce gli studenti delle scuole superiori del territorio attorno ai valori del liberalismo, della partecipazione democratica e della formazione civica.
All’unanimità, l’assemblea costitutiva ha eletto alla presidenza del movimento Claudio Morlino, già Segretario della Sezione cittadina del Partito Liberale Italiano di Foggia, mentre alla riunione hanno preso parte, in qualità di soci fondatori, anche Attilio Nenna e Marco Langone, che affiancheranno Morlino nella fase di avvio del movimento.
Claudio Morlino dichiara: “Studenti Liberi nasce per offrire ai ragazzi uno spazio di confronto libero e democratico, capace di formare una nuova generazione di cittadini consapevoli e partecipi della vita pubblica. Vogliamo essere un punto di riferimento per chi crede nel dialogo, nella libertà individuale e nella partecipazione attiva alla vita della propria scuola e della propria città. Credo che questa iniziativa possa essere un’occasione straordinaria per portare i valori liberali tra i più giovani, in un momento in cui c’è tanto bisogno di spazi dove i ragazzi possano confrontarsi liberamente, senza pregiudizi ideologici, e formarsi come cittadini responsabili e protagonisti del proprio futuro.
Pur essendo affiliato alla Sezione cittadina di Foggia del Partito Liberale Italiano, il nostro movimento nasce e si presenta come apolitico e aperto a tutti: il nostro statuto prevede infatti che possano aderire tutti gli studenti delle scuole superiori che condividano le nostre finalità, indipendentemente dal loro orientamento politico personale, incluse persone già iscritte ad altri partiti o associazioni, purché nel rispetto dei principi statutari. Il legame con il Partito Liberale Italiano resta per noi un elemento di ispirazione culturale e di collaborazione su iniziative comuni, ma non condiziona né limita in alcun modo l’accesso al movimento da parte degli studenti. Tra i nostri obiettivi ci sono la promozione del confronto democratico e della rappresentanza degli studenti delle scuole superiori, la formazione politica e civica dei più giovani e la loro partecipazione attiva al dibattito pubblico e sociale del territorio. Vogliamo organizzare momenti di confronto e formazione dentro e fuori le scuole, diffondere i valori liberali tra i giovani e creare una rete di studenti attivi e informati, capaci di portare le proprie istanze nelle sedi opportune. Con sede a Foggia, ci apriamo ora a una fase di crescita, con l’obiettivo di raccogliere nuove adesioni tra gli studenti degli istituti superiori della città e della provincia nei prossimi mesi.”

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

"Perché nasca una prateria bastano un trifoglio, un'ape e un sogno." – Emily Dickinson

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO