Fondato a Foggia il movimento studentesco 'Studenti Liberi'. Eletto presidente Claudio Morlino 

Foggia, 18 luglio 2026 — Si è tenuto oggi il consiglio fondativo del movimento studentesco “Studenti Liberi”, la nuova realtà che riunisce gli studenti delle scuole superiori del territorio attorno ai valori del liberalismo, della partecipazione democratica e della formazione civica.

All’unanimità, l’assemblea costitutiva ha eletto alla presidenza del movimento Claudio Morlino, già Segretario della Sezione cittadina del Partito Liberale Italiano di Foggia, mentre alla riunione hanno preso parte, in qualità di soci fondatori, anche Attilio Nenna e Marco Langone, che affiancheranno Morlino nella fase di avvio del movimento.

Claudio Morlino dichiara: “Studenti Liberi nasce per offrire ai ragazzi uno spazio di confronto libero e democratico, capace di formare una nuova generazione di cittadini consapevoli e partecipi della vita pubblica. Vogliamo essere un punto di riferimento per chi crede nel dialogo, nella libertà individuale e nella partecipazione attiva alla vita della propria scuola e della propria città. Credo che questa iniziativa possa essere un’occasione straordinaria per portare i valori liberali tra i più giovani, in un momento in cui c’è tanto bisogno di spazi dove i ragazzi possano confrontarsi liberamente, senza pregiudizi ideologici, e formarsi come cittadini responsabili e protagonisti del proprio futuro.

Pur essendo affiliato alla Sezione cittadina di Foggia del Partito Liberale Italiano, il nostro movimento nasce e si presenta come apolitico e aperto a tutti: il nostro statuto prevede infatti che possano aderire tutti gli studenti delle scuole superiori che condividano le nostre finalità, indipendentemente dal loro orientamento politico personale, incluse persone già iscritte ad altri partiti o associazioni, purché nel rispetto dei principi statutari. Il legame con il Partito Liberale Italiano resta per noi un elemento di ispirazione culturale e di collaborazione su iniziative comuni, ma non condiziona né limita in alcun modo l’accesso al movimento da parte degli studenti. Tra i nostri obiettivi ci sono la promozione del confronto democratico e della rappresentanza degli studenti delle scuole superiori, la formazione politica e civica dei più giovani e la loro partecipazione attiva al dibattito pubblico e sociale del territorio. Vogliamo organizzare momenti di confronto e formazione dentro e fuori le scuole, diffondere i valori liberali tra i giovani e creare una rete di studenti attivi e informati, capaci di portare le proprie istanze nelle sedi opportune. Con sede a Foggia, ci apriamo ora a una fase di crescita, con l’obiettivo di raccogliere nuove adesioni tra gli studenti degli istituti superiori della città e della provincia nei prossimi mesi.”