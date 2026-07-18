Si chiude con una definitiva sconfitta giudiziaria la lunga controversia tra la Medical Shuttle s.r.l. e la Asl Foggia relativa al pagamento di oltre 2,8 milioni di euro per forniture di prodotti sanitari. La Prima Sezione civile della Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dalla società, confermando integralmente la sentenza della Corte d’Appello di Bari che aveva escluso il diritto al pagamento in assenza di un contratto validamente stipulato nella forma scritta prevista per gli enti pubblici. La decisione è stata pubblicata il 10 luglio 2026, presidente Guido Mercolino, relatore Luigi D’Orazio.

La pronuncia ribadisce uno dei principi cardine del diritto amministrativo: quando la controparte è una pubblica amministrazione, la forma scritta del contratto costituisce un requisito essenziale e non può essere sostituita dalla semplice esecuzione delle prestazioni.

La richiesta di oltre 2,8 milioni di euro

La vicenda trae origine da un decreto ingiuntivo ottenuto dalla Medical Shuttle s.r.l. nei confronti della Asl FG per il pagamento di 2.817.232 euro, somma che la società riteneva dovuta quale saldo della fornitura di prodotti sanitari destinati all’azienda sanitaria foggiana.

L’Asl si oppose però al decreto ingiuntivo e il Tribunale di Foggia, con sentenza n. 2559 del 2018, accolse l’opposizione, ritenendo decisiva la mancanza di un contratto formalmente valido.

Secondo il Tribunale, infatti, il semplice scambio di corrispondenza commerciale e l’avvenuta consegna dei materiali non erano sufficienti a integrare un contratto valido nei confronti di un ente pubblico.

La Medical Shuttle impugnò la decisione. La Corte d’Appello di Bari, con sentenza n. 1742 del 23 novembre 2023, confermò integralmente il verdetto di primo grado. I giudici baresi osservarono che le aziende sanitarie, pur potendo operare con strumenti di diritto privato, restano organismi di diritto pubblico e, proprio per questo, sono soggette alle regole che impongono la forma scritta ad substantiam per la validità dei contratti. Secondo la Corte territoriale, inoltre, l’unico soggetto legittimato a sottoscrivere contratti per conto dell’azienda sanitaria era il direttore generale, mentre nel caso concreto non risultava alcun atto negoziale validamente sottoscritto.

La domanda subordinata di arricchimento senza causa fu anch’essa respinta per difetto di prova dell’effettivo impoverimento patrimoniale subito dalla società.

Davanti alla Suprema Corte la Medical Shuttle ha sostenuto che la Corte d’Appello avrebbe interpretato in maniera troppo rigida l’articolo 17 del Regio Decreto n. 2440 del 1923. Secondo la società ricorrente, il contratto avrebbe potuto perfezionarsi anche attraverso documenti separati. In particolare, gli ordini di servizio emessi dalla Asl avrebbero costituito la proposta contrattuale, mentre la successiva consegna della merce e le relative bolle di accompagnamento avrebbero rappresentato l’accettazione della proposta. La società richiamava inoltre la giurisprudenza delle Sezioni Unite che ammette, in alcune ipotesi, la formazione del consenso attraverso dichiarazioni contenute in documenti distinti.

La Prima Sezione civile ha dichiarato il ricorso inammissibile. Secondo i giudici, la società non ha rispettato il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione. In particolare, la ricorrente avrebbe dovuto trascrivere nel ricorso il contenuto degli ordini di servizio e degli altri documenti sui quali fondava le proprie censure. La loro mancata riproduzione impediva alla Corte di verificare la fondatezza delle doglianze.

Per questo motivo il ricorso è stato ritenuto inammissibile già sotto il profilo processuale.

Pur dichiarando l’inammissibilità, la Cassazione richiama anche il consolidato orientamento in materia di contratti della pubblica amministrazione.

La Suprema Corte ricorda che è vero che proposta e accettazione possono risultare da documenti distinti, ma entrambe devono comunque essere consacrate in forma scritta e consentire di individuare con certezza il perfezionamento del contratto. Non è invece sufficiente il semplice comportamento concludente dell’amministrazione. L’invio della merce, l’emissione delle fatture, la consegna dei prodotti o il loro utilizzo da parte dell’ente pubblico non possono sostituire il requisito della forma scritta imposto dalla legge.

La Cassazione richiama inoltre il principio secondo cui il contratto con la pubblica amministrazione non può perfezionarsi mediante facta concludentia né attraverso l’esecuzione della prestazione prevista dall’articolo 1327 del Codice civile.

Con la pronuncia della Suprema Corte diventa definitiva la vittoria processuale della Asl Foggia. La Medical Shuttle perde così definitivamente la pretesa economica da oltre 2 milioni e 800 mila euro avanzata nei confronti dell’azienda sanitaria.